國人需持陰性證明...台商怨「違反健保精神」　莊人祥：不是完全阻擋

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公布12/1秋冬專案內容，其中包括本國籍人士也都須持陰性證明才能入境。對此，有台商在媒體投書抗議「不准染疫國人和留學生返台，是違反健保精神。」對此，發言人莊人祥表示，並不是完全阻擋入境，如果因為當地沒辦法自費採檢，到時也可以開放其他方式讓國人返台再自費採檢，相關規劃會再跟大家報告。

秋冬專案包括「邊境檢疫、社區防疫和醫療應變」，其中邊境檢疫歸定所有入境及轉機旅客登機前須附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告才能入境。

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指揮官陳時中日前表示，國際疫情持續嚴峻，預期今年底及明年初入境旅客數將增加，為加強防疫安全，自12月1日至明（2021）年2月28日（啟程地時間），入境台灣或經台灣機場轉機的旅客，不論身分（本國籍與外國籍人士等）或來台目的（求學、工作、外交公務等），均應檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，才可登機來台。

規定內容一公布，就引起不少旅外國人反彈，有台商投書媒體抗議不准染疫國人和留學生返台，是違反健保精神。莊人祥則回應，並不是完全阻擋，若當地確診，可以在當地就醫，費用也可以申報健保，如果未來拿不出陰性證明，主因是該國家沒有自費檢驗，台灣也會有其他特殊規定讓他返國後自費檢驗，確診也可以專案處理，後續規劃會再跟大眾報告。至於確診國人是否可以回台，要再討論符合什麼條件之下，才可以開放回台。

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