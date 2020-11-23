LIVE／侯友宜反萊豬親上火線　新北18家肉品輸入業者宣示不進口

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜23日下午三點半親上火線召開「反萊豬記者會」，宣布新北市18家肉品輸入業者，自願進口不含萊克多巴胺豬肉，並由18位業者代表共同簽署意向書，《ETtoday筋斗雲》全程直播。

侯友宜表示，民意相當清楚，不管是從上游的業者提供端或是下游民眾消費端，都對萊豬與人體的健康有相當大的疑慮。新北市一定會嚴格把關，若未依規定標示豬肉及其原料原產地，將依食安法，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；產地標示不實者，依同法可處4萬以上400萬以下罰鍰。

▲侯友宜。（資料照／記者呂佳賢攝）

侯友宜強調，新北市將與學童營養午餐團膳供應業者完成更換契約，保護學童身體健康，日前又有醫院、產後護理之家、一般護理之家及社福機構攜手使用國產豬，保護孕婦病患等弱勢族群，現在再加入肉品輸入業者一起宣示不進口含萊克多巴胺之豬肉，共同守護新北市民的健康。

侯友宜說，從源頭至消費端供應鏈中，首重源頭管理。新北市幅員廣大，輸入、製造、販售及餐飲業者數量不可勝計，且由上至下之食品供應鏈環環相扣，強化源頭管控，方可有效掌握下游品質。新北市政府自109年9月起，透過專案合作及實地輔導等方式，對轄內肉品輸入業者、肉品工廠、餐廳、大賣場及市場攤販等進行豬肉原產地標示輔導，目前完成至少5,000家次。

110年1月1日起將擴大聯合稽查，包含衛生局擴大稽查並提升檢驗量、農業局做好肉品溯源、經發局加強對肉品加工廠商輔導、教育局加強查驗校園午餐生鮮肉品食材。

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