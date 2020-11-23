江啟臣邀蔡英文辯論萊豬　馬英九按讚：希望蔡欣然接受

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨首次組隊參與秋鬥22日的遊行，黨主席江啟臣更向總統蔡英文提出，就萊豬進口議題進行電視辯論。對此，前總統馬英九表示，為了讓國人更瞭解萊豬進口的利弊，江啟臣邀請蔡英文公開辯論，「對於江主席這個深具創意的建議，我當場給他按讚！」

馬英九表示，10年前的3月，政府正推動臺灣與大陸簽訂「兩岸經濟合作架構協定」（ECFA），那時蔡英文是民進黨主席，強烈反對ECFA，認為是糖衣毒藥，會害死臺灣經濟，因此要求辯論。

馬英九說，他當時不在國內，正出訪南太平洋友邦，國民黨立院黨團建議由行政院長吳敦義出戰，但蔡英文不同意，一定要向他挑戰，他的幕僚覺得，在野黨黨魁單挑執政黨總統辯論公共政策，國際間似乎沒有前例，也勸他以不在國內為由婉謝。

不過，馬英九表示，ECFA是國人關心的重大議題，仍表示非常願意與蔡英文辯論，並通知蔡敲定此事，ECFA大辯論在2010年4月25日舉行，各電視臺全程轉播，當天收視率極高，轟動一時，宣傳效果絕佳，為推動ECFA增加不少助力，同年6月底兩岸完成ECFA的簽署，立法院並於8月中審查通過。

馬英九說，現今，反對黨挑戰執政黨的情勢不變，但主客易位。從公益角度來看，公開辯論對朝野各界都有益。蔡英文如能在面對質疑與挑戰下，清楚說明開放萊豬的目的與理由，相信對推動政策與個人形象都有幫助。

「希望蔡總統能從善如流，欣然接受辯論」，馬英九說，讓大家看到，10個月前以歷史上最高票當選中華民國總統的蔡英文，如何以其一向主張的謙卑態度，就其一向擅長的國際貿易法，與反對黨領袖公開辯論全國民眾高度關切的萊豬進口政策，在臺灣民主歷史上，留下一樁美事與佳話。