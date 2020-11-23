侯友宜「不進萊」！新北超前源頭管理　呼籲全國不進萊豬

記者黃巈禾／新北報導

新北市長侯友宜23日召開記者會，攜手18家肉品輸入業者，以禽肉行銷發展協會李春來榮譽理事長代表宣示，自願進口不含萊克多巴胺豬肉。侯友宜強調，新北市超前部署，不進萊豬。

▲侯友宜出席新北市攜手肉品輸入業者宣示「不進萊」記者會。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

侯友宜表示，昨天看到這麼多人為了反萊豬走上街頭，他一直呼籲萊豬最好別進來，別進來就沒事，政府突然決定讓萊豬進來，進來就要管理，管理要管理哪裡？不是中下游的管理，管理很難，不如把源頭掌握住，底下就不會有問題。

侯友宜指出，萊克多巴胺的豬，現行法令是沒有，明年開始就會有，價格全世界競爭，既然開放，就有人會進口，進口後誰會食用到，大家有疑慮，為什麼新北市業者願意全部齊聚一堂，全部站出來，反對萊豬，就是國產豬和牛不一樣，國人最常用食用豬。

侯友宜提到，萊克多巴胺的豬在整個進口的比例上，業者預估不多，與其不多，乾脆別進口，因此，業者和衛生局經多次開會後有默契，既然不會進口很多，乾脆別進口，讓新北市在源頭管理上因為沒萊豬，起碼在新北市，從新北市肉品業者進來的，不會進到萊豬，中下游如校園、醫院、護理之家、安養機構以及長照機構等也都拒絕萊豬。

侯友宜提及，他經常說一句話，查緝食品，就像查犯罪一樣，從毒品中下游查半天，不如從源頭管起，回頭過來還是要溯源，今天新北所有肉品業者全站出來就是「不進萊」，一勞永逸。

侯友宜提到，大家會說，新北市不進萊豬，其他縣市還是會進，「我跟大家報告，起碼新北市願意先帶頭做這件事，新北市地方能夠做的，我一定率先超前部署，超前來做，起碼18家業者同一步調，不進『萊』，不進萊豬」，也要拜託中央政府，大家一起呼籲全國肉品業者都不進萊豬，「不進萊」就沒問題。