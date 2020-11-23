影／2種需求1次滿足！悠遊卡與中華郵政推金融卡　首加值「送回饋金」

記者袁茵／台北報導

許多民眾人生中第一張卡片就是悠遊卡，而第一個開立的帳戶則是郵局。悠遊卡公司23日宣布，從現在開始，這兩張卡片將合而為一，中華郵政與悠遊卡公司合作發行「中華郵政VISA悠遊金融卡」，讓民眾兩種需求、一次滿足。

悠遊卡公司23日表示，台灣幾乎每個人都有中華郵政的帳戶，悠遊卡至今流通卡數也約8200萬張，每個人手中也有約3.5張悠遊卡，雙方結合堪稱「普惠金融」的最佳典範。

針對推出的「中華郵政VISA悠遊金融卡」，悠遊卡公司提及，此卡不具信用卡功能，沒有擴張信用的疑慮，更適合年輕人及老人家使用，而悠遊卡可在全國超過4萬個支付點進行消費，建構了完整的悠遊生活圈。

悠遊卡公司指出，從24日起，凡年滿16歲的中華郵政原存戶或新開戶，皆可至全台灣522家即時發卡郵局申辦「中華郵政VISA悠遊金融卡」，且持有原金融卡或中華郵政VISA金融卡者免收100元手續費，未成年者需另附法定代理人的國民身分證及同意書。

悠遊卡公司提到，為了歡慶中華郵政與悠遊卡公司「強強聯手」，即日起至2021年2月28日止，持「中華郵政VISA悠遊金融卡」首次自動加值成功，即回饋50元(限量3萬名)，名額有限，手腳要快。

▲悠遊卡將與郵局金融卡合而為一，且此卡不具有信用卡功能，適合青少年與長者申辦。（圖／悠遊卡公司提供）

其他人也看了這些...

►新北校園堅持瘦肉精零檢出 侯友宜宣示：違規廠商「永不續約」

►要求萊劑「零檢出」 新北市教育局：違者最高罰160萬元

►侯友宜出手！新北學校團膳瘦肉精「零檢出」 違者重罰公告名單

►振興一下我們的美麗