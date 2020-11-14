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持玩具槍搶郵局未遂　負債男親赴派出所投案：想要吃牢飯

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▲台南莊姓男子欠債無法償還，竟持玩具槍前往郵局行搶未遂，案發後主動向警方自首。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南莊姓男子欠債無法償還，竟持玩具槍前往郵局行搶未遂，案發後主動向警方自首。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名頭戴迷彩便帽、戴口罩的男子，11月13日下午持槍侵入北區長榮路大光郵局表示要行搶，行員按下警鈴，歹徒見無法得逞後立即由前門逃離現場。台南市警五分局據報立即派員到場展開查緝行動，惟該名涉嫌行搶的44歲莊姓男子，案發後即前往實踐派出所自首，全案訊後依強盜未遂罪嫌送辦。

▲台南莊姓男子欠債無法償還，竟持玩具槍前往郵局行搶未遂，案發後主動向警方自首。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局於11月13日下午4時58分接獲110通報，在台南市北區長榮路大光郵局有警訊，轄區實踐派出所線上員警立即前往查處，員警到達大光郵局後，行員向員警表示，有一名頭戴迷彩便帽、戴口罩的男子持槍站在櫃台前表示：「我需要現金，我不會傷及無辜」，行員見狀隨即按下警鈴，歹徒見無法得逞後立即由前門逃離現場。

▲台南莊姓男子欠債無法償還，竟持玩具槍前往郵局行搶未遂，案發後主動向警方自首。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局獲報後亦通知偵查隊及鑑識小組前往協助，正當還在現場查處時接獲實踐派出所通知，嫌疑人已於下午5時20分前往自首。44歲莊姓嫌疑人表示，因積欠友人10萬餘元的債務，無力償還，才在下午臨時起意，在家中持玩具手槍，徒步前往郵局，想動手行搶來決解生活困境，惟見無法得逞後隨即逃離現場返回家中，決定到派出所自首，「想要吃牢飯」。全案訊後依強盜未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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