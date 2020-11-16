婦郵局急領鉅款疑遭詐　高樹警機警關懷...原來是投資理財

▲屏東縣里港警分局高樹分駐所警員顏煥偵關心陳婦提領鉅款用途 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣7旬陳姓婦人，到郵局提領鉅款，行員機警懷疑她疑似遭人詐騙報警，警方入內仔細詢問，確定是她認為存款寄放郵局利率太差，要委託外甥女代為投資，以獲取更佳報酬屬實，並未被詐騙，虛驚一場，並護鈔送她返家，對警方的用心，讓她感到很窩心。

里港警分局高樹分駐所警員顏煥偵日前往高樹郵局執行金融機構防搶安全維護巡簽，櫃台人員急忙上前請求協助，表示有位老婦一次要提領新臺幣50萬元現金，懷疑遭人詐騙。

顏員獲知後，立即上前關懷；據了解，該名陳姓婦人，住高樹鄉，因認為存款寄放郵局利率太差，一次提領如此鉅款係為要委託外甥女代為投資，以獲取更佳的報酬。

經仔細向家屬查證過後，認其供述確屬無誤，並沒有被詐騙的疑慮，最後警方全程陪同老婦護鈔，安全返抵住家並叮嚀領用大筆金錢可使用轉帳方式，以防被騙。

分局分局長楊龍祥表示，顏員及時關懷慰問，處置得宜，實為同仁典範，近年來詐欺案件越來越多，且多鎖定年邁長者進行詐騙，呼籲民眾接獲陌生可疑電話，要小心再三查證，也可撥打165反詐騙及110報案專線進行諮詢，避免被騙，確保生命財產的安全。

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