嘉義縣老年人口比例高　65歲以上高齡志工4千多人

▲嘉義縣109年度績優志工表揚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣是本島老年人口比例最高的縣市，但老勢大們都很樂意發揮老當益壯、老有所用精神，積極投入志工服務行列，目前全縣有342隊志工隊，志工人數12,022人，在18鄉鎮市各角落提供服務，其中65歲以上之高齡志工多達4,076人，占總人數34%，人數超過三分之一。嘉義縣長翁章梁和社會局長蕭英成等人在創新學院公開表揚205位志服務獎勵績優志工，感謝這一群長期默默奉獻的志工的無私付出。

▲翁章梁表揚109年度績優志工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為鼓勵高齡者民眾助人精神，彰顯銀髮族社會價值，嘉義縣去年起招募「耆老達人志工-舞蹈組」、24位60歲以上之耆老志工，以其舞蹈專長表演及宣慰服務社區照顧據點和長照C點長者，21日的表揚活動特別邀請他們演出，贏得大家熱烈的掌聲。

▲翁章梁表揚高齡志工91歲的張水山志工及88歲的蔡清郎。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣是個農業縣且是老年人口比例最高的縣市，在發展本縣為工農大縣的同時，環境保護、老人的社福與醫療照顧等服務相對的特別重要，對於本縣高齡91歲的張水山志工及88歲的蔡清郎志工，把環保局河川巡守隊志工的服務視為職志與責任，18年來始終如一，其精神令人敬佩；而擔任送餐服務的李秀盆志工十幾年來風雨無阻，恪守志工職責，持續在送餐志工路上堅持，讓每位被服務的受服務者，在除了吃到一個充滿愛的便當外,亦能感受到被關心的溫暖，這種仁心義舉是社會的典範，值得我們嘉許；而其他不管是在本縣的任何一個角落，任何一位志工，其對本縣所做的奉獻，縣政府都要致上最崇高的謝意，感謝志工們辛勤的付出。

▲社會局長蕭英成肯定績優志工 。（圖／記者翁伊森翻攝）



蕭英成指出，除了嘉義縣志願服務獎勵205位志工外，還有社會福利類志願服務獎勵223位志工夥伴，服務時數累計超過500、700、1,000小時以上，對於社會福利服務工作，貢獻良多。



翁章梁指出，「志願服務工作」是社會一股溫暖的力量，「志工」更是潛藏在社會中一股無限且珍貴的資源；大家都知道政府的資源有限，民間的力量無窮，嘉義縣要勇敢轉型、創新嘉義，除了政府的用心以外，更需要民眾的投入和參與。



今年榮獲嘉義縣志願服務獎勵績優志工有205名(金牌獎服務2,500小時以上有賴來金等40名、銀牌獎服務2,000小時以上勞同光等62名、銅牌獎服務1,500小時以上林詠晴等103名)，由翁章梁和蕭英成等人親自頒授獎座，肯定志工夥伴多年來真誠的付出。

在社福類評鑑績優團隊部分，分為「非社區組」及「社區組」兩組；「非社區組」優等獎財團法人弘道老人福利基金會(大林志工隊)和社團法人嘉義縣生命線協會，甲等獎戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院(嘉義縣居家服務中心)和社團法人嘉義縣扶緣服務協會，特色獎嘉義縣水上鄉公所。



「社區組」優等獎民雄鄉西安社區發展協會，甲等獎民雄鄉文隆社區發展協會和竹崎鄉灣橋社區發展協會，特色獎民雄鄉中樂社區發展協會。



社會福利類新團隊授旗有義竹鄉岸腳社區發展協會、義竹鄉六桂社區發展協會、義竹鄉後鎮社區發展協會、義竹鄉平溪社區發展協會、嘉義縣柳新美上美關懷協會、嘉義縣福龍長期照顧服務發展協會、中埔鄉興化廍社區發展協會、中埔鄉沄水社區發展協會和溪口鄉美北社區發展協會等9隊，翁章梁期許未來有更多的社區加入社會福利志工隊行列。

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