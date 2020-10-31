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台北國際旅展　嘉義縣太陽之都大推「山海圳鄒族部落旅遊」　

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▲台北ITF旅展嘉義縣展館限量開賣。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣展館開賣「山海圳鄒族部落旅遊」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

安心旅遊活動結束，但嘉義縣仍持續推出精采好玩的來嘉行程！最適合秋遊的嘉義縣遊程，將於台北ITF國際旅展嘉義縣政府展館首波獨家開賣，嘉義縣文化觀光局推出三大主題遊程包含「山海圳鄒族部落旅遊」、「高山茶都輕旅行」以及「漫遊166老時光」，三種主題不同優惠，10月31日下午2點在嘉義縣展館準時開賣！

▲台北ITF旅展嘉義縣展館限量開賣。（圖／嘉義縣政府提供）

▲推手工DIY。（圖／嘉義縣政府提供）

文化觀光局本次在台北旅展以太陽之都為主題參展，4天展期除準備嘉義好禮要帶給全台民眾外，也特別整合秋遊「嘉」好玩遊程，不論是以國家級綠道為主，串聯鄒族文化部落與地方鄉鎮，從山美、新美與茶山部落至大埔的「山海圳鄒族部落旅遊」。

此外，也有順遊一年一度嘉義博茶會，感受高山茶都好茶風味的「高山茶都輕旅行」及體驗古早手製紙、草蜢童玩、瀑布步道的「漫遊166老時光」，除了價格優惠外，報名即獲限時優惠，「漫遊166老時光」可抽iphone11 pro(256G)、任天堂Switch，不想碰運氣的朋友也可挑選「山海圳鄒族部落旅遊」或「高山茶都輕旅行」即贈送在地超值伴手禮或活動專屬品茗杯，限時限量，民眾得抓緊腳步，手刀開搶！

▲台北ITF旅展嘉義縣展館限量開賣。（圖／嘉義縣政府提供）

▲達娜伊谷固魚也是賣點。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁介紹，嘉義縣美好的山水風光眾所周知，這次特別推薦三套遊程，其中的「山海圳鄒族部落旅遊」，這套遊程是我們攜手鄒族原鄉部落推出，一反過往遊山喫茶、賞山景的傳統，將鄒族的苦茶油、咖啡、烤肉、小米酒、絕美山景及鄒族文化，邀您享受慢活時間、感受鄒族幽默熱情，推薦給大家！

▲台北ITF旅展嘉義縣展館限量開賣。（圖／嘉義縣政府提供）

▲台北ITF旅展嘉義縣展館限量開賣。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局長許有仁說，嘉義縣一年四季都有豐富的觀光旅遊資源，此次更加深、並串聯活動作遊程的加碼開賣，除了原民遊程外，一年一度嘉義博茶會限定的「高山茶都輕旅行」以及可以感受舊時光、瀑布以及慢活步調的「漫遊166老時光」，縣府都用心規劃並加碼優惠給全台民眾，嘉義就是大心，來嘉義縣旅遊絕對就是您的最「嘉」首選；如欲了解更多嘉縣旅遊資訊，可至嘉義縣文化觀光局臉書或搜尋「慢遊嘉義」。

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