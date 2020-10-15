嘉義小6童補習沒考好！遭體罰臀腿瘀青　教育處：停招解僱班主任

▲嘉義傳補習班虐童，教育處人員稽查了解情況。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣日前傳出某補習班因學生考試成績不好，以體罰方式處罰一名小6女童，導致該女童臀部及腿部多處瘀青。教育處獲報後，隨即約談補習班林姓主任，並決定將要求補習班解僱林主任，另處罰補習班須停止招生。

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▲嘉義補習班傳虐童。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣教育處表示，有關該補習班不當管教案，教育處於14日夜晚獲知後，立即聯繫補習班瞭解案情，並於15日一早派員赴現場調查，經確認案為該班林姓班主任不當管教行為，導因於學生考試考不好，班主任因此體罰這名小六學生。家長已帶學生驗傷並報案。



教育處依法將要求補習班解僱涉案的班主任，並登錄補習班不適任人員資料庫，通報全國。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處表示，依法將要求補習班解僱涉案的班主任，並登錄補習班不適任人員資料庫，通報全國。補習班部分將依補習及進修教育法第25條規定裁處停止招生。另14日晚間，教育處亦請女童學校校長主動瞭解，學校已完成相關通報，導師並與家長聯繫，將加強關懷輔導。有關不當管教乙節乃屬兒少保護事件，教育處調查報告將速移送社會局依兒童及少年福利與權益保障法規定處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布教師姓名。