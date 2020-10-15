　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義小6童補習沒考好！遭體罰臀腿瘀青　教育處：停招解僱班主任

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嘉義傳補習班虐童。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義傳補習班虐童，教育處人員稽查了解情況。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣日前傳出某補習班因學生考試成績不好，以體罰方式處罰一名小6女童，導致該女童臀部及腿部多處瘀青。教育處獲報後，隨即約談補習班林姓主任，並決定將要求補習班解僱林主任，另處罰補習班須停止招生。

▲嘉義傳補習班虐童。（圖／記者翁伊森翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義補習班傳虐童。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣教育處表示，有關該補習班不當管教案，教育處於14日夜晚獲知後，立即聯繫補習班瞭解案情，並於15日一早派員赴現場調查，經確認案為該班林姓班主任不當管教行為，導因於學生考試考不好，班主任因此體罰這名小六學生。家長已帶學生驗傷並報案。

▲嘉義傳補習班虐童。（圖／記者翁伊森翻攝）
教育處依法將要求補習班解僱涉案的班主任，並登錄補習班不適任人員資料庫，通報全國。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處表示，依法將要求補習班解僱涉案的班主任，並登錄補習班不適任人員資料庫，通報全國。補習班部分將依補習及進修教育法第25條規定裁處停止招生。另14日晚間，教育處亦請女童學校校長主動瞭解，學校已完成相關通報，導師並與家長聯繫，將加強關懷輔導。有關不當管教乙節乃屬兒少保護事件，教育處調查報告將速移送社會局依兒童及少年福利與權益保障法規定處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布教師姓名。

ET快訊
快訊／東海商圈氣爆4死原因出爐！3瓦斯桶全打開
獨／陽明山上結婚！午宴變「台鐵便當」…新人傻眼
台積電第三季每股賺5.3元　單季稅後獲利1373億再創歷史新
買iPhone 12刷哪張卡最優惠？一張表秒懂　最高回饋3.
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

江蘇台商確診「二三採均陰性」　過去也有96人出現類似情況

奇美奇恩病房12週年　邀您響應世界安寧日

長榮航空即起調整「登機順序」最新SOP出爐　能省20%時間

立委要求「含萊劑美豬標貨號」　陳時中「不正面回應」：要討論

新冠肺炎再+1！菲籍移工集中檢疫結束「無症狀」　自費採檢確診

不再請代言人！foodpanda「道歉啟事」挨轟玩笑開過頭　官方回應了

獨／陽明山上結婚！午宴「吃台鐵便當」...百對新人傻眼：像臨演

文昌國小喜迎120年校慶　邀榮譽校長「太平媽祖」巡禮校園

嘉義小6童補習沒考好！遭體罰臀腿瘀青　教育處：停招解僱班主任

搭高鐵「嗑6顆蛋+美式」　嬤勸遲早中風而死！肌肉哥：吃好幾年了

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

江蘇台商確診「二三採均陰性」　過去也有96人出現類似情況

奇美奇恩病房12週年　邀您響應世界安寧日

長榮航空即起調整「登機順序」最新SOP出爐　能省20%時間

立委要求「含萊劑美豬標貨號」　陳時中「不正面回應」：要討論

新冠肺炎再+1！菲籍移工集中檢疫結束「無症狀」　自費採檢確診

不再請代言人！foodpanda「道歉啟事」挨轟玩笑開過頭　官方回應了

獨／陽明山上結婚！午宴「吃台鐵便當」...百對新人傻眼：像臨演

文昌國小喜迎120年校慶　邀榮譽校長「太平媽祖」巡禮校園

嘉義小6童補習沒考好！遭體罰臀腿瘀青　教育處：停招解僱班主任

搭高鐵「嗑6顆蛋+美式」　嬤勸遲早中風而死！肌肉哥：吃好幾年了

STUDIO A祭出「秋季特別活動」　iPhone 12新機預約今起預約開跑

台積電估第4季營收　3565億元到3651.25億元

筒香嘉智敲季後賽首安　卻無緣一棒送太空人回老家

TOM FORD玫瑰粉、霧面黑氣墊太質感！搭配香水的限量禮盒必收

楊丞琳、王心凌雙女神世紀合體了！　新歌「無法合唱」原因曝光

未成年女學生遭性剝削！淫教師被爆「付費加入」N號房...下場曝光

江蘇台商確診「二三採均陰性」　過去也有96人出現類似情況

奇美奇恩病房12週年　邀您響應世界安寧日

長榮航空即起調整「登機順序」最新SOP出爐　能省20%時間

立委要求「含萊劑美豬標貨號」　陳時中「不正面回應」：要討論

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

生活熱門新聞

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

口罩今天全面開放自由購買

iPhone 12夜拍有感升級！內行卻有2點遺憾

正妹穿戰服面試高山深溝外露　本尊曝光

男友偷她錢去嫖妓！34E閨蜜偽裝外送茶釣魚成功

七年級10大衰事「教召只排第4」

譚敦慈：外食這「2種菜」千萬別打包

台中外送員「4杯飲料亂放」　顧客隔天下樓一看傻眼了

「我的婆婆殺了我」　苦命媳最後搜尋曝

大蟑螂爬烤肉串！幽默妹報實況悲劇了

婆婆殺了我　人妻臉書、文章全刪

豬皮冒「密集鱗片」麻到頭頂！網曝：正常

台中口罩男通靈預測比數　獨得1650萬破運彩紀錄

更多熱門

相關新聞

12歲學生偷吃冰　遭老師打斷脊椎

12歲學生偷吃冰　遭老師打斷脊椎

日本兵庫縣寶塚市2名中學生因為吃掉冰箱裡的冰淇淋，遭柔道部的顧問老師體罰長達30分鐘，不僅使出寢技壓制，還將他們扔飛，最終導致其中一人脊椎骨折，需要休養至少3個月。兵庫縣警寶塚署12日依傷害罪嫌逮捕這位50歲的老師，全案目前仍在調查當中。

金門高中甄選6次才找到代理教師　家長怒了

金門高中甄選6次才找到代理教師　家長怒了

揪學生看A片「教室內強摸鳥」　補教師下場曝

揪學生看A片「教室內強摸鳥」　補教師下場曝

家長怕營養午餐有美豬！教育部推APP查來源

家長怕營養午餐有美豬！教育部推APP查來源

老師罰深蹲100下　她腿痛不能正常走

老師罰深蹲100下　她腿痛不能正常走

關鍵字：

嘉義縣體罰補習班

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

李妍憬猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

台中老公寓「30年6房客全上吊亡」！都死在同位置

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面