嘉義縣路跑健走活動千人參與　翁章梁籲運動認識嘉義

▲嘉義縣路跑健走活動「Q嘉義 健康+1」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動29日清晨在縣府前由縣長翁章梁鳴槍開跑，路線分3公里及8公里組，千人著｢QT｣迎晨曦健康開跑，｢嘉有好市集｣早上8點提前開市歡樂迎Q客，歡迎大家一起來運動逛市集。

▲翁章梁呼籲健走認識嘉義。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，嘉義縣政府今年推動重點健康和營養，尤其今年碰上新冠肺炎疫情，健康尤其重要，而維持身體健康最好的方法就是運動，運動不僅能增強免疫力，更能讓身心靈沉澱，此次活動相當受歡迎，在開放網路報名20分鐘後，名額即秒殺，若推廣成效佳，未來也希望擴大在每個鄉鎮辦理。

「透過健走讓大家運動，同時也更加認識嘉義的環境！」翁章梁說，嘉義每個地方都適合運動，尤其嘉義幅員遼闊，不論田邊、山區等都相當適合運動，希望大家善用生活周遭環境，找到適合自己運動的地方，每天至少健走40分鐘，讓自己保持健康！

嘉義縣65歲以上人口比率已破20％，邁入WHO定義的「超高齡社會」，翁章梁重視長者身體健康，力推｢運動營養｣顧健康，繼「在厝顧健康」健康操節目，為了鼓勵鄉親走跑看嘉義，推出「Q嘉義 健康+1」路跑健走活動，3公里和8公里組長輩和親子都能參加，自由選擇合適路線。

路跑由縣府出發，行經故宮南院、蒜頭糖廠、太子大道回到府前廣場，衛生局規劃設攤宣導、親子拳擊、射箭挑戰等多元運動體驗區，舞台區摸彩也很熱鬧，尤其嘉有好市集響應路跑提早8點開市，開心迎接所有參與活動的嘉義｢Q｣客。

世衛組織認定走路是「世界上最好的運動」，嘉義縣好山好水，周邊有很多適合健走路跑的步道，只要一雙舒適的鞋，不分男女老少，就可以健康動起來，預防老化和慢性病，是維持健康活力不能少的基本功。

縣府表示，這次的健走慢跑採馬拉松賽事規格，但沒有比賽制度，就是希望鄉親可以輕鬆的參與，讓運動變成開心的事、喜歡的事，更是嘉義人的健康事，配合嘉有好市集提早開市，希望大家動的開心，玩的開心。

衛生局代理局長趙紋華表示，WHO提醒活動量不足已成影響全球死亡率的重要因素，每天運動30分，分期付款一次15分鐘也可以，重點是要養成動態的生活習慣，避免久坐，不僅可以預防疾病、老化，更是長者預防延緩失能的重要關鍵，提醒鄉親走出戶外，或者每天早上7點、下午5點打開電視，跟著「在厝顧健康」一起做健康操，選擇適合自己的運動，為健康動起來。