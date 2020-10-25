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三倍券遊嘉義　幸運得主899元加油發票抽中市價54萬汽車

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▲「振興三倍券來去嘉義縣」，幸運得主899元加油發票抽中汽。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「振興三倍券來去嘉義縣」，陸續抽出汽機車得主。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義縣政府主辦的「振興三倍券來去嘉義縣」抽獎活動頒獎典禮暨記者會，共舉辦5次的抽獎，獎項多達1000份以上，除了在嘉設廠的各大企業及在地業者捐贈獎品外，特獎TOYOTA VIOS汽車更是由向陽優能電力股份有限公司大力贊助。

▲「振興三倍券來去嘉義縣」，幸運得主899元加油發票抽中汽。（圖／嘉義縣政府提供）

▲幸運得主899元加油發票抽中汽車。（圖／嘉義縣政府提供）

記者會中，縣長翁章梁親自頒贈獎項給幸運得獎者，也恭喜所有得獎者，並感謝所有的參與者及所有參與的店家、所有企業夥伴；翁章梁指出，根據統計本次活動登錄的發票約有10萬筆，其中有位民眾為得大獎，登錄約1800筆消費明細相當令人佩服；此外，登錄百筆以上的民眾約有200多位，現場6名幸運得獎者登錄筆數都在百筆內，甚至有民眾僅登錄4筆發票便抽中電動機車。

▲「振興三倍券來去嘉義縣」，幸運得主899元加油發票抽中汽。（圖／嘉義縣政府提供）

抽中首獎汽車的吳姓先生來自高雄，來嘉義生活已15年，當媒體問及中獎的發票消費多少元時，吳先生笑說，自己登錄的發票總數約在百筆內，幸運中獎的是1張899元前去加油的發票，能抽中汽車感到非常幸運！

翁章梁說，感謝抽獎期間前來嘉義踴躍消費的所有民眾，一年四季不同時節來嘉義遊玩，總有不一樣的風貌，嘉義還有各式當季農特產等著大家來品嘗，這就是旅遊的樂趣，每次都能看見不同的視野，歡迎大家來嘉義玩，認識嘉義具深度的美。

本活動五波抽獎得獎名單皆已公布在活動官網 (https://feversocial.com/cyhg/16536)，縣府以電子郵件或電話等方式聯繫中獎民眾，前4波的獎品皆已寄送完畢，第5波獎品已陸續寄送中且預計於10月底前完成寄送。

縣府指出，嘉義縣將陸續推出親子或樂齡相關遊程吸引遊客來嘉觀光消費外，也結合在地伴手禮業者推出禮盒方便民眾選購在地物產，歡迎民眾繼續來嘉觀光旅遊及消費。

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