嘉義夜經濟北門商圈星驛市集開跑　帶動城市品牌能見度

▲嘉義市推夜經濟，北門商圈星驛市集開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市阿里山林業村、阿里山森林鐵路車庫園區以及檜意森活村等景點，每到周末假日人潮絡繹不絕，勇媽市長黃敏惠致力推動「白天夜晚一樣美」，從21日起，連續2個周末下午4點到晚上9點，打造創意市集及音樂演出活絡北門商圈，並期望北門驛的創意品牌，如伊米咖啡、新高柑仔店、TGM台灣木目金專門品牌等共和路在地特色商店，藉此機會呈現獨特魅力。

黃敏惠感謝在地商家與民眾的支持來點亮北門商圈，大家群策群力共創美好的嘉義市。6月27日北門驛「2020好呷辦桌攏底嘉」，把傳統美食找回來；8月12日舉行「螢光歲月 點亮北門」，9月26日舉辦「桃城嘉宴」，10月10日還有「TGM台灣木目金專門品牌」全台首家旗艦店進駐檜意森活村，利用稀有貴金屬打造獨一無二的產品。

希望藉由星驛市集啟動嘉義夜經濟，讓北門商圈亮起來，帶動城市品牌被看見。從明天開始連續兩個周末，好吃好玩、傳統與創新、文化觀光都在這裡。黃敏惠市長也呼籲，指揮中心宣布12月1日起開始秋冬專案，大家要鬆綁不鬆懈，保持社交距離也要戴口罩。

市府建設處表示，商圈活動最重要的是在地居民共識，這次的市集充分與居民溝通，並共同決議取名為「星驛市集」，自11月21日起連續2週周末(11月21日、22日、28日、29日)下午4時至晚上9點，分別就不同主題元素邀集林聰明沙鍋魚頭、驛家麵包、紐登斯優格、阿良手工木創、岩男手藝工房、KJ手作咖啡、圓‧咖啡、找單車麵包及再耕園希望小舖等40餘家特色品牌進駐，在地店家也推出手工木屐、咖哩蛋特色料理、奮起湖筍乾等在地物產，共同加入星驛市集。

活動期間邀請加一吉他、四季紅樂團、港風樂團、麵包合唱團、湯瑪士爵士鼓及嘉西樂團與顏君儒老師大提琴演奏等表演，同時在市集的不同角落，還有LED火燈秀、氣球魔術師、水晶球、扯鈴、溜溜球等街頭藝人表演，讓星空下的北門驛不僅亮出光彩，還有滿滿的藝文能量。

▲▼ 啟動嘉義市夜經濟 北門商圈星驛市集周六開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，市府更加碼邀請「沉睡森林」作者SMART莊信棠老師，為星驛市集特別設計可愛沉睡森林動物的4款限量L文件夾，作為市集「消費集點送」限量贈品，每款限量發行500枚，換完為止。同時星驛市集也規劃了停車場巡迴專車免費接送及專用機車停車場等服務，讓民眾逛市集更加便利、安心。更多活動資訊請上嘉義市政府官網或嘉義市工商發展投資策進會臉書查詢。

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