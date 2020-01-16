2020陸「商業十大熱點展望」公佈！　餐飲漸入智能化時代

▲顧客在海南三亞海棠灣免稅店購物。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著2020年拉開序幕，中國商業聯合會與香港馮氏集團利豐研究中心15日聯合發佈「2020年中國商業十大熱點展望」評述報告。報告預計，今年中國商業將呈現國內市場銷售持續穩步增長、夜間消費熱度升高、服務消費需求快速提升等十大熱點。

▲上海市正發展「夜經濟」。（圖／CFP）

報告顯示，今年中國商業預計出現十大熱點，首先是「夜間消費」熱度升高，闢出商業新藍海。夜間經濟成為商業拓展消費需求的新藍海，其中吃和買是起點，文化、旅遊方面還有很大探索空間，尤其是文化方面潛力深厚。

第二是服務消費需求快速提升，餐飲業繁榮興旺漸入智能化時代，預計2020年伴隨居民消費向個性化、品質化升級，服務消費的潛力將進一步釋放，「服務消費將是今後中國總體消費中增長潛力最大的部分。」第三是消費與流通加速轉型，強大國內市場有望形成，在市場驅動與政府推動共同作用下，流通業正加速變革，涵蓋城市與農村、線上與線下的「全面下沉」、「全管道經營」，已成為大型零售企業的重點戰略。

▼雙11購物季期間的物流盛況。（圖／CFP）

報導指出，第四點是零售業態創新層出不窮，新商業模式對標多元多變的消費需求。為了滿足新生代多元多變乃至特殊的消費需求，零售行業不斷推出新零售業態、新商業模式，包括加速拓展電商管道，利用快閃店試水，開發單身經濟，實施首店經濟，滲透社區等。

數字化成為商業領域新常態，是2020年商業熱點第六條。報告指出，數字化對商業創新和流通改革的影響在經歷「由此及彼」後，將真正轉向由表及裡。第七點是步行商業街改造成為消費升級的平台，商旅文跨界融合趨勢愈發明顯。

第八是社區商業向綜合服務轉型，便民成為商家「最後100公尺」關注焦點，在一系列相關政策的引導和支持下，2019年出現了一些新型社區商業中心，「不再刻意強調商品經營，而是將社區服務納入其中。」

▼光棍節網路購物量爆增，包裹滿出輸送帶轉盤。（圖／CFP）

今年電商也將繼續發展出新。報告指出，電商下鄉、食品追溯與精準扶貧「三位一體」，融合出各方受益新格局，預計隨著5G應用的普及，農產品電商、追溯體係與精準扶貧將得到更大範圍的普及。最後，農產品流通管道改革創新提速，服務「三農」適應消費升級基本職能更加凸顯，「橫向聚集、縱向貫通、跨界融合，將是當前與未來一段時期農產品流通管道變革的大趨勢。」