　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

浙江溫州推「月光經濟」　特色街區、水上夜遊吸睛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019年11月26日，浙江溫州，蒼南縣橋墩鎮橋墩門大橋倒映在水中，燈光璀璨，美不勝收。（圖／CFP）

▲浙江溫州，蒼南縣橋墩鎮橋墩門大橋倒映在水中，燈光璀璨。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在大陸鼓勵合規「夜經濟」，力促消費復甦、「內循環」驅動的基礎上，各城市相繼打造在線+線下新商機。以浙江省溫州市為例，主打「月光經濟」總體部署，包括到2020年建成10個月光經濟街區、強化「塘河夜畫」文旅項目等，目標帶動消費零售總額5000億元人民幣產值，年均增長9個百分點。

溫州市是浙江第三大城市，以「溫商」聞名，為大陸民營經濟最發達的城市之一，響應夜經濟發展政策，在市區中山公園、古城老街五馬街、聞宅巷等打造文化步行街，於甌江沿岸、塘河沿線推動新型態夜市等，為消費復甦注入強心針。

▲▼2020年2月10日晚，浙江省溫州市世貿大廈亮起燈光秀，打出“萬眾一心，抗擊疫情，溫州必勝，中國必勝，繼續宅，堅持住”等字樣，為抗擊疫情加油鼓勁。（圖／CFP）

▲疫情期間，溫州市世貿大廈亮起燈光秀，打出必勝等字樣。（圖／CFP）

根據溫州鹿城區「打造全省夜間經濟樣板區」規劃內容顯示，自2019年起，區財政每年安排3200萬元人民幣專項獎勵扶植資金，探索資源整合，保證夜間文旅產業一體化發展，截至10月23日，已吸引過夜遊客335.9萬人次，過夜遊客收入達58.6億元人民幣。

有別於其它城市以傳統夜市再造招商，溫州將市區南塘新天地的停車場，改造成「後備箱夜市」，將時尚港貨櫃區打造成「貨櫃夜市」等，進行創新，並加碼鹿城甌江夜遊、塘河夜畫、五馬夜購等夜遊品牌，譬如甌江江島岸立體夜間水上游線，五馬歷史街區非遺文化展示長廊等，形成以「核心區支撐、鄉村補充、內聯外延」為特色的大旅遊空間格局。

▲▼2019年7月29日，溫州甌江路夜景。（圖／CFP）

▲溫州甌江路夜景。（圖／CFP）

目前，溫州市甌海區也已為月光經濟發展，制定三年規劃，今年計劃開工項目13個，建成項目12個，年度投資約56.9億元人民幣；下一步，溫州將持續打造引入溫州本地小吃、網紅美食、文創和非遺等項目的「特色餐飲」集聚區，繼續開展月光促銷活動。

同時，規劃建設海鮮排大檔、地方特色美食的「甌菜」品牌餐飲集聚區，在甌江和塘河沿線等地創建酒吧、咖啡、茶室等創意休閒街區；充分發揮主城區鹿城「中央商軸」作用，集中打造提升打造甌江段、南塘街、置信大廈、五馬-大南等區塊夜間消費商圈，利用節假日和節慶、店慶等節點開展各類夜間促銷活動，激發消費活力，並以「實體+電商」發展新零售模式，為今年受疫情影響的經濟注入活水。

►我該答應女友嗎？

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
長榮女大生遭「麻繩套脖」裸屍山坡　同學慟：她說台灣安全才來的
擄殺長榮女大生「裸屍棄山區」　兇嫌臉書起底！議員道賀刷滿祝福
獨／長榮女大生遭殺！女學生驚曝「多次目擊嫌犯」：眼神一直瞄我
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

藝饗四川／「搖滾牙醫」許君豪熱唱浪子回頭　台客樂團嗨翻成都夜

浙江溫州推「月光經濟」　特色街區、水上夜遊吸睛

婦遭友推入水庫雙亡！女兒揭「為25年前舊事尋仇」　2人關係曝光

拿彈弓捕魚！他手一滑「標槍插脖」深入5公分　醫照X光嚇壞

抓5名「獵狐人員」！　汪文斌：敦促美不要淪為犯罪分子的避罪天堂

大媽人肉佔位40分鐘　趕跑40輛車...狂嗆：我有5輛高檔車

年輕男女逛雜貨店！女子悄悄比劃「2種手勢」…老闆一看秒報警

海基會董座難產？　邱垂正：適時對外說明

陸「十四五」藍圖曝光　實現富國強軍、推進「祖國統一」

「五中全會」今閉幕　邱垂正：大陸經濟跟失業依然嚴峻

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

蕭亞軒想念過世媽媽：很多事我一直逞強　黃皓暖心「我家人就是你家人」讓她淚崩

被老師看不起...在建中當最後一名　日文師：做喜歡的事比成績更重要

神人玩紅不讓機開大絕「全清台」迅速一按...抱 iPhone12回家！

藝饗四川／「搖滾牙醫」許君豪熱唱浪子回頭　台客樂團嗨翻成都夜

浙江溫州推「月光經濟」　特色街區、水上夜遊吸睛

婦遭友推入水庫雙亡！女兒揭「為25年前舊事尋仇」　2人關係曝光

拿彈弓捕魚！他手一滑「標槍插脖」深入5公分　醫照X光嚇壞

抓5名「獵狐人員」！　汪文斌：敦促美不要淪為犯罪分子的避罪天堂

大媽人肉佔位40分鐘　趕跑40輛車...狂嗆：我有5輛高檔車

年輕男女逛雜貨店！女子悄悄比劃「2種手勢」…老闆一看秒報警

海基會董座難產？　邱垂正：適時對外說明

陸「十四五」藍圖曝光　實現富國強軍、推進「祖國統一」

「五中全會」今閉幕　邱垂正：大陸經濟跟失業依然嚴峻

3年前《台北物語》Tony爆紅！　男星遭萬人取笑…當11年臨演吐心聲

新北炒房「江媽集團」起底！囂張踢館嗆議員　誤信詐術慘背千萬債

解放軍對台行動4可能！　美軍事專家曝「最後關鍵」：必保衛台灣

一次請領老年給付　勞保局：符合這6大標準即可

慢性鉛中毒會有這些症狀！　生活常見5種重金屬暴露　教你該如何發現

驚見「喪屍鹿」壓馬路！　血紅腐蝕傷口深到見骨

藝饗四川／「搖滾牙醫」許君豪熱唱浪子回頭　台客樂團嗨翻成都夜

子涵「波濤洶湧」片流出　胸前狂晃3秒鐘男網友狂重播

台大研究生燒6機車賠償出爐　他認了「看到foodpanda毛線頭」想燒

偷看手機要被關！她轉發男友「私處影片」　還截圖寄給男友媽

EXO燦烈被前女友爆「交往三年出軌10次」！　遭控訴「忙著和新女人骯髒玩耍」…SM回應了

大陸熱門新聞

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

婦遭友推入水庫雙亡！女兒：為25年前舊事尋仇

26歲女種假睫毛　根部竟「長滿活蟎蟲」

醜照被發到群組　高三妹服藥自殺

逛雜貨店突比2手勢　老闆一看報警

不顧霍金警告　「中國天眼」發現30億光年外神秘信號

拿彈弓捕魚！他手滑「標槍插脖子」

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

空姐爆劈腿多男「床單留不明液體」　爆綠未婚夫：花了我430萬！

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

大媽人肉佔位　狂嗆：我有5輛高檔車

更多熱門

相關新聞

西班牙疫情緊急狀態延長半年

西班牙疫情緊急狀態延長半年

歐洲新冠肺炎疫情惡化，西班牙國會29日批准將全國緊急狀態延長六個月，加上西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）先前宣布的15天緊急狀態命令，代表西班牙全國緊急狀態將持續到2021年5月9日。

德國準備接種新冠疫苗　梅克爾回應了

德國準備接種新冠疫苗　梅克爾回應了

内村航平無症狀確診

内村航平無症狀確診

五中全會閉幕　邱垂正：大陸經濟嚴峻

五中全會閉幕　邱垂正：大陸經濟嚴峻

流感疫苗死亡數增至72例！萬聖節疫情緊張

流感疫苗死亡數增至72例！萬聖節疫情緊張

關鍵字：

新冠肺炎溫州夜經濟浙江大陸疫情消費月光經濟

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

明年要結婚！朱冠甍殉職…愛妻靈堂哭到癱軟

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

Dcard尋人24小時　長榮女大生遭勒斃

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

八三夭唱校園「摔麥又踩鼓踹」！

女大生被隨機殺害！長榮學生爆「遭綁路段」偏僻

丈夫持刀狠砍！熟睡妻肚破腸流　血泊中「裝死」報案求生

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面