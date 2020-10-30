浙江溫州推「月光經濟」　特色街區、水上夜遊吸睛

▲浙江溫州，蒼南縣橋墩鎮橋墩門大橋倒映在水中，燈光璀璨。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在大陸鼓勵合規「夜經濟」，力促消費復甦、「內循環」驅動的基礎上，各城市相繼打造在線+線下新商機。以浙江省溫州市為例，主打「月光經濟」總體部署，包括到2020年建成10個月光經濟街區、強化「塘河夜畫」文旅項目等，目標帶動消費零售總額5000億元人民幣產值，年均增長9個百分點。

溫州市是浙江第三大城市，以「溫商」聞名，為大陸民營經濟最發達的城市之一，響應夜經濟發展政策，在市區中山公園、古城老街五馬街、聞宅巷等打造文化步行街，於甌江沿岸、塘河沿線推動新型態夜市等，為消費復甦注入強心針。

▲疫情期間，溫州市世貿大廈亮起燈光秀，打出必勝等字樣。（圖／CFP）

根據溫州鹿城區「打造全省夜間經濟樣板區」規劃內容顯示，自2019年起，區財政每年安排3200萬元人民幣專項獎勵扶植資金，探索資源整合，保證夜間文旅產業一體化發展，截至10月23日，已吸引過夜遊客335.9萬人次，過夜遊客收入達58.6億元人民幣。

有別於其它城市以傳統夜市再造招商，溫州將市區南塘新天地的停車場，改造成「後備箱夜市」，將時尚港貨櫃區打造成「貨櫃夜市」等，進行創新，並加碼鹿城甌江夜遊、塘河夜畫、五馬夜購等夜遊品牌，譬如甌江江島岸立體夜間水上游線，五馬歷史街區非遺文化展示長廊等，形成以「核心區支撐、鄉村補充、內聯外延」為特色的大旅遊空間格局。

▲溫州甌江路夜景。（圖／CFP）

目前，溫州市甌海區也已為月光經濟發展，制定三年規劃，今年計劃開工項目13個，建成項目12個，年度投資約56.9億元人民幣；下一步，溫州將持續打造引入溫州本地小吃、網紅美食、文創和非遺等項目的「特色餐飲」集聚區，繼續開展月光促銷活動。

同時，規劃建設海鮮排大檔、地方特色美食的「甌菜」品牌餐飲集聚區，在甌江和塘河沿線等地創建酒吧、咖啡、茶室等創意休閒街區；充分發揮主城區鹿城「中央商軸」作用，集中打造提升打造甌江段、南塘街、置信大廈、五馬-大南等區塊夜間消費商圈，利用節假日和節慶、店慶等節點開展各類夜間促銷活動，激發消費活力，並以「實體+電商」發展新零售模式，為今年受疫情影響的經濟注入活水。

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