開放汽車限購、推深夜營業專區　陸刺激經濟推「消費20條」

▲大陸官方近來力推「夜經濟」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國務院27日公布《加快發展流通促進商業消費的意見》，包含放寬汽車限購、支援綠色智慧商品以舊換新等20項措施，其中，又以開放汽車限購以及活躍夜經濟的「開設深夜營業專區」特別受到矚目。

綜合陸媒報導，近年大陸國內市場保持平穩運行，但受國內外多重因素影響，當前流通消費領域仍面臨一些瓶頸，特別是傳統流通企業創新轉型有待加強，商品和生活服務有效供給不足，消費環境需進一步優化，城鄉消費潛力尚需挖掘。

文中提到，《意見》將推動流通創新發展，優化消費環境，促進商業繁榮等。關於釋放汽車消費潛力，實施汽車限購的地區要結合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施；有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支援；促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策。

《意見》也支持綠色智慧商品「舊換」，鼓勵具備條件的流通企業回收消費者淘汰的廢舊電子電器產品，折價置換超高清電視、節能冰箱、洗衣機、空調、智慧手機等綠色、節能、智慧電子電器產品，擴大綠色智慧消費。有條件的地方對開展相關產品促銷活動、建設資訊平台和回收體系等給予一定支持。

至於夜間經濟，要鼓勵主要商圈和特色商業街與文化、旅遊、休閒等緊密結合，適當延長營業時間，開設深夜營業專區、24小時便利店和「深夜食堂」等特色餐飲街區。

北京市商業聯合會副會長陳文在接受《新京報》採訪時提到，這份《意見》可能是中國第一份涉及「夜經濟」的國家政策，「夜經濟」發展已經有良好的開端，相關部門要做的就是保證政策連續性和持續性。

他舉例，目前北京的「夜經濟」還集中在過去已經形成的一些商業街區，比如三里屯、方莊等等，接下來應該著重讓「夜經濟」深入社區。「夜間經濟如果要搞好，不能侷限於這些地方，否則大多數老百姓感受不到夜間消費環境的變化。」

此外，官方也將加大金融支持力度，鼓勵金融機構創新消費信貸產品和服務，推動專業化消費金融組織發展；鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車、綠色智慧家電、智慧家居、節水器具等綠色智慧產品提供信貸支援，加大對新消費領域金融支援力度。