APEC達成3年來首份共同聲明　中國稱願加CPTPP

▲ 亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日晚間以視訊方式舉行，台灣領袖代表張忠謀（第4列中間）、美國總統川普（第4列右1）、中國國家主席習近平（第2列左1）等人與會。（圖／路透）

文／中央社吉隆坡20日綜合外電報導

各國領袖今天在亞太經濟合作會議（APEC）捐棄歧見，發表3年來首份共同聲明，呼籲追求自由貿易盼能挽救受新型冠狀病毒疫情重創的全球經濟；中國並表明積極考慮加入CPTPP。

路透社報導，包含美國總統川普與中國國家主席習近平在內的亞太經合會21個成員國領袖也都表示，不會訴諸保護主義政策。

● 美中未再交鋒 APEC達成3年來首份共同聲明

在這次由馬來西亞主辦的視訊峰會後各國發表的共同聲明，時值美中兩個全球最大經濟體持續陷入貿易緊張，不過馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在會後告訴媒體，美中貿易戰的衝擊相較疫情大流行已黯然失色，APEC誓言不會倒退回訴諸保護主義措施，會致力確保市場開放。

在聯合聲明裡，各國領袖表示他們「都承認自由、開放、公平、非歧視、透明、可恃的貿易與投資環境，在疫情期間帶領成長的重要性」APEC於2018年因美中在貿易與投資上沒有共識而未能達成共同聲明，去年原本要在智利舉行的峰會則因大規模示威而取消。

聽過川普談話的人士透露，川普這次在APEC的談話大多聚焦於美國國內事務，並大談任內的成就，這對常拿疫情猛批中國、並對中國加徵數以十億美元計關稅的他來說，實屬罕見的平和表現。

● APEC齊力追求自貿 中國表態願加入CPTPP

白宮發出的聲明表示，川普重申美國要打造空前的疫後經濟復興，並透過經濟成長推動印太區域的和平與繁榮，還說川普與APEC各國領袖認同能造就今後20年APEC所追求自由、公平貿易的「2040年布城願景」（APEC Putrajaya Vision 2040）。

中國國家主席習近平則在峰會提出，亞太要繼續推進「區域經濟一體化」，早日建成亞太自由貿易區，中方歡迎「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）完成簽署，將積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

亞太15國11月15日在東協峰會簽署由中國主導的RCEP，誕生涵蓋中、日、韓、紐、澳與東協國家的全球最大自貿區。RCEP橫跨15國逾20億人口，經濟規模近26 兆美元，約占全球GDP近30%。

▲RCEP於15日的東協峰會期間完成簽署。（圖／路透）

另一亞太區重要自貿區的CPTPP，明年將由日本擔任輪值主席國，日相菅義偉昨天表態希望擴大CPTPP規模。除最新表態的中國，英國、泰國都表明加入的興趣或意願。

泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）16日表示，如果內閣同意加入目前有11國的CPTPP，泰國將啟動與會員國的談判，並正式宣布盼2021年6月前加入CPTPP。

● 7國同時加入RCEP與CPTPP

英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）今年6月在東京表示英國有興趣加入CPTPP，英國也在9月與日本簽署自由貿易協定（FTA），是英國今年1月31日正式脫歐以來，簽署的第一個重要FTA。

在美國總統川普宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP，11個簽署國裡已有7國已由國會批准上路；美國總統當選人拜登（Joe Biden）曾表示對加入CPTPP持開放態度，但表示希望先看到CPTPP有所增進。

時事新聞網站「外交家」（The Diplomat）一篇專文指出，美國尋求反制中國在亞洲擴大影響力，但現在卻既沒加入CPTPP、也不在RCEP之列，且有鑑於美國政壇光譜各端普遍對自貿協定持懷疑態度，要美國在拜登上台後立刻加入CPTPP，恐非易事。

目前澳洲、汶萊、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、越南7國同時是RCEP與CPTPP的成員。

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