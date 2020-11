川普批輝瑞涉「腐敗競選」　公開提任期「結束後」認敗意味超明顯

▲美國總統川普聲稱,輝瑞等大型藥廠與民主黨有關聯,故意延後公布新冠疫苗的實驗數據。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美國總統川普20日公開指責,跨國藥廠輝瑞(Pfizer)針對公布新冠疫苗實驗數據的時機選擇上,是一場「腐敗的競賽」,破壞了他的連任與藥價改革政策。據報導,在選舉日的6天後,輝瑞宣布了疫苗有效性超過9成,並於13日向當局提交疫苗的緊急使用申請,但公司否認公布時機有受政治因素影響。

根據《紐約郵報》報導,川普20日宣布,有2項藥品價格法規將於1月1日生效,包含允許聯邦機構將健保價率調降至其他已開發國家訂定的最低價,以及削減對醫藥中間商的支出,第3項改革則是將結束一項允許製藥公司將仿製藥品的競爭者趕出市場的「未經批准藥品計畫」。據報導,川普在選前就公布大幅降低藥價的政策,以作為他部份的重要政治遺產。

報導指出,川普表示,幾個世代以來美國人一直被大型製藥公司與他們的律師、雇傭來的政客虐待,而自己的改革政策加總下來,每年可以為國庫節省數十億美元。川普聲稱,製藥公司支持拜登與干預選舉,包含輝瑞與其他公司甚至決定不評估他們的疫苗成效,等到大選結束後才公布數據,而非原訂的10月初公布,「這是因為我對受惠國和其他因素採取改革措施。」

川普更指控,大型藥廠在他的競選期間投放數百萬美元的負面廣告以反制他,民主黨和這些團體肯定會在某些地方找到選票,「這些腐敗的競賽不會阻止我們為美國人做正確的事情。」據報導,雖然在談話中川普仍說他贏得選舉,但他同時表示,希望藥價改革到任期結束後還可以延續下去,隱含著承認目前選舉狀況的意味。

