陸商務部：推動2040年建成「亞太自貿區」

▲大陸國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平20日晚間以視訊方式在亞太經合組織（APEC）會議上表示，中方將積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。大陸商務部21日更發文指出，中方將與APEC各方加緊推動亞太自貿區進程，力爭在新願景期間，建成全面、高水平、惠及區域人民和商界的亞太自貿區。

大陸商務部表示，本次APEC領導人非正式會議通過《2040年APEC布特拉加亞願景》，其宗旨是到2040年建成一個開放、活力、強勁、和平的亞太共同體，實現亞太人民和子孫後代的共同繁榮。

▼ 亞太經濟合作組織（APEC）會議今年以視訊模式舉行。（圖／路透）



大陸商務部提到，中國將繼續推進區域經濟一體化，儘管當前經濟全球化受阻，新冠肺炎疫情又增加了新的變量，但亞太地區經濟一體化進程的積極勢頭仍在延續，RCEP已正式簽署，CPTPP已經生效，為深入推進亞太區域經濟一體化提供了更清晰的路徑。

大陸商務部指出，中方將與APEC各方加緊推動亞太自貿區進程，力爭在新願景期間，建成全面、高水平、惠及區域人民和商界的亞太自貿區。

大陸商務部強調，中國將與APEC經濟體一道，共同推動區域經濟實現「以人民為中心」發展，使區域經貿合作成果真正轉化為人民生活水平的提升，並助力全球經濟增長，為構建亞太命運共同體、人類命運共同體作出貢獻。