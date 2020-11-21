不管川普是否認輸！推特宣布：就職當天直接把總統帳號移交拜登

▲美國總統川普將在2021年1月20日正式失去政府官方推特帳號的管理權限。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統大選官方結果雖然尚未正式出爐，但是根據各家媒體報導，民主黨籍參選人拜登幾乎篤定當選，然而總統川普卻仍然不願承認敗選，甚至有意刁難拜登交接團隊。而推特也在20日表示，等到2021年就職日當天，將會把美國總統的官方推特帳號（@POTUS）自動移交給拜登，不管川普是否承認對方。此外，包含白宮（@whitehouse）、副總統（@VP）以及第一夫人（@FLOTUS）等相關帳號也將一併轉交給拜登團隊。

根據美國知名右派政治媒體《政客》（POLITICO）報導，推特發言人帕西里奧（Nick Pacilio）在一封電子郵件中透露，「推特正在積極地替白宮相關帳戶進行交接準備。如同2017年的交接作業一樣，整個過程將和國家檔案與記錄管理局進行密切的合作與協商。」

▲川普不願承認敗選，處處施壓政府單位，禁止與拜登團隊交接。（圖／路透）



推特表示，在交接過程中，即將卸任的川普政府團隊不須與拜登團隊共享任何資訊，目前在這些官方帳號上的現有推文都會被存檔紀錄，就職當天該帳號的所有推文則會被清空，並移交給拜登政府。

事實上，儘管各項數據都顯示，拜登贏得了此次大選，但川普堅稱選舉舞弊，不但拒絕認輸，更向各政府機構施壓，禁止他們與拜登團隊進行交接作業，甚至還不允許總務署在選舉官方結果出爐前簽署交接文件。而相關舉動也嚴重影響到拜登團隊作業，拜登政府至今仍無法訪問與政府信箱地址有關的內容。據悉，正因為如此，拜登的交接計畫網站也無法使用「.gov」的網址。

推特提到，在未來幾個月內，相關團隊會與拜登交接團隊會面，討論新政府如何使用推特的細節。而推特此舉也顯示，該公司在美國政治中扮演著舉足輕重的重要角色，因為他們抑制了川普任意使用屬於美國政府的數位資產。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►聽Podcast掌握美選及國際局勢