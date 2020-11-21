換閣揆改組傳聞飛...蘇貞昌：林佳龍潘孟安怎沒被點名

▲行政院長蘇貞昌21日視察屏東西向第2快速公路時，對傳說閣揆改組時表示，「大家慢慢看」 。（圖／行政院提供）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌21日早上視察高屏東西向第二快速公路時，針對媒體詢問黨內同志放話、甚致傳有人開賭盤內閣改組，還點名顧立雄、鄭文燦繼任，蘇表示，「時間會證明一切，我們大家慢慢看」。

蘇揆還強調，林佳龍、潘孟安都是很好人才（指閣揆），「怎麼都沒有講到他們，對不對？」

媒體接著問他，「小英總統跟您昨天好像都有貼出同一支影片，秀出您續任閣揆之後所有的政績，這有點像是府院一起來闢謠嗎？」

蘇表示，在蔡總統領導下，全體政府公務人員齊心合力，得到人民的支持，得到立法院指教、支持，所以行政院很努力做事，做事要讓人民知道，政府在為你做什麼，所以有一段時間就會公布這段時間以來的努力。

而國際公認台灣防疫第一、發行三倍券當初也是被尖銳批評，現在和日本比較，日本反而零售業衰退，只有銀行存款增加，台灣零售業、百貨業都比去年同期大大增加，且國內旅遊各地景點也都大大地爆滿，所以林佳龍部長有時候也很頭痛。

所以我們也可以看得出來，在中央、地方齊心合力，人民支持政府、立法院指教，支持我們，確實公務人員、基層人員有做事，希望國人給他們多多鼓勵，所以要讓國人看得見，也是向國人報告。

另針對明（22）日「秋鬥」反萊豬，是總統連任之後的第一次大型抗議活動，國民黨他們也做了非常多的準備要來響應這次活動看法時，蘇揆說，行政院對人民的意見都非常重視、傾聽，期待能夠做得更好，也尊重人民言論、集會、遊行的自由。

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