國民黨：莫健簽備忘錄才對等　綠營誤導民眾相信台美關係史上最佳

▲國民黨副秘書長黃奎博。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」上簽署備忘錄，雙方也在經濟合作領域等8項領域達成相關成果。對此，國民黨副秘書長黃奎博強調，綠營誤導民眾相信台美關係史上最佳；國民黨國際事務部副主任方天賜則表示，美方由AIT主席莫健(James Moriaty)出面，才比較對等。

方天賜指出，這次沒見到向美國務次卿柯拉克（Keith Krach）來台時，行政院副院長與兩位部長級官員前往柯下榻飯店的「高拜會低」不合慣例的安排，但是雙方的備忘錄，卻由蕭美琴和藍鶯共同簽署，非常可惜。

方天賜認為，最好的情形是由率團的經濟部次長陳正祺或蕭美琴與美方代表柯拉克簽署備忘錄，但最後是由蕭美琴與剛自國務院亞太局科長調任AIT執行理事的藍鶯共同簽署，照今年8月台美簽署醫衛備忘錄的例子來看（外交部台美事務委員會主委與AIT台北處處長），美方最好由莫健出面，才比較對等。

黃奎博則強調，國民黨樂見中華民國與美國加強在各領域的合作交流，但見綠營不僅誤導民眾相信台美關係史上最佳，宣稱「台灣站在世界抵抗中國最前線」，總統蔡英文更以行政命令突襲式地開放萊豬進口，造成民眾極大的食安疑慮，外交部也稱是我國主動對美提出建議，因此全民必須更積極地監督民進黨政府，要做對台灣真正有利的事，而不是對民進黨自己「大內宣」有利的事。