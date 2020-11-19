獨／酒客追「調酒張鈞甯」天天來一杯　她甜曝回絕技巧：圈死你

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市福華飯店近期內部改裝，裡頭酒吧正式營運才9天，就有「老司機」酒客天天上門，但似乎醉翁之意不在酒，原來這間酒吧有2位才年過20的正妹調酒師，其中一位還神似藝人張鈞甯，被封為「調酒張鈞甯」，為了搭訕這兩位正妹調酒師，有男客天天來點一杯，趁機追問「幾點下班？」

▲高雄福華飯店培訓半年的2位正妹調酒師。（圖／記者吳奕靖攝）

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熟練的拿起調酒工具，迅速的調和，搖晃加冰塊，整個過程節奏明快，眼前的這位調酒師臉上一臉稚氣，才21歲的她在調酒方面已經出師半年，不過她神似藝人張鈞甯，被封為「調酒張鈞甯」，放下了調酒工具，活脫又是相當呆萌，面對記者拍攝似乎不滿意，還直嚷的「好失敗，可以重來一次嗎？」

▲高雄福華飯店正妹調酒師曾毓婷 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄福華飯店正妹調酒師洪子瑄 。（圖／記者吳奕靖攝）

調酒張鈞甯今年21歲，本名是曾毓婷，是台南應用科技大學的學生，來到福華飯店實習一年，但在半年前被選上成為酒吧裡頭的調酒師，所以才開始調酒學習路程，雖然才半年的時間，不少調酒功力已經頗獲老師肯定，而且常常會有少一根筋的回答，說也奇怪，也成了另類特色，不少顧客都會找她「來一杯」。

而另外還有一名23歲的正妹調酒師洪子瑄，跟曾毓婷一樣都是學習半年，不過現在也是有「忠實粉絲」酒客，天天都得要指定來上一杯，只是不知道「醉翁之意」真的是否在酒，因為來得時候都會問洪子軒說幾點下班、要加通訊方式，不過對於洪子軒都會說：「老招，而且都是這幾招，最好方法就是句點他，就不會繼續了」。

▲高雄福華飯店正妹調酒師曾毓婷 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄福華飯店正妹調酒師洪子瑄 。（圖／記者吳奕靖攝）

才剛重新開幕，卻讓兩個調酒正妹有死忠追求者，高雄福華飯店的公關經理劉佳貞表示自己很意外，但也提到她們的調酒師傅還是飯店合作找來南霸天，有多次入選亞洲前50大的 Bar TCRC，如果想要認識者兩位正妹調酒師，可以在28日周六晚上20:30，透過TCRC客座活動來「創造機會」，不過名額有限，可得要搶先報名。