　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／酒客追「調酒張鈞甯」天天來一杯　她甜曝回絕技巧：圈死你

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市福華飯店近期內部改裝，裡頭酒吧正式營運才9天，就有「老司機」酒客天天上門，但似乎醉翁之意不在酒，原來這間酒吧有2位才年過20的正妹調酒師，其中一位還神似藝人張鈞甯，被封為「調酒張鈞甯」，為了搭訕這兩位正妹調酒師，有男客天天來點一杯，趁機追問「幾點下班？」

▲高雄福華飯店正妹調酒師 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄福華飯店培訓半年的2位正妹調酒師。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

熟練的拿起調酒工具，迅速的調和，搖晃加冰塊，整個過程節奏明快，眼前的這位調酒師臉上一臉稚氣，才21歲的她在調酒方面已經出師半年，不過她神似藝人張鈞甯，被封為「調酒張鈞甯」，放下了調酒工具，活脫又是相當呆萌，面對記者拍攝似乎不滿意，還直嚷的「好失敗，可以重來一次嗎？」

▲高雄福華飯店正妹調酒師 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄福華飯店正妹調酒師曾毓婷 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄福華飯店正妹調酒師 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄福華飯店正妹調酒師洪子瑄 。（圖／記者吳奕靖攝）

調酒張鈞甯今年21歲，本名是曾毓婷，是台南應用科技大學的學生，來到福華飯店實習一年，但在半年前被選上成為酒吧裡頭的調酒師，所以才開始調酒學習路程，雖然才半年的時間，不少調酒功力已經頗獲老師肯定，而且常常會有少一根筋的回答，說也奇怪，也成了另類特色，不少顧客都會找她「來一杯」。

而另外還有一名23歲的正妹調酒師洪子瑄，跟曾毓婷一樣都是學習半年，不過現在也是有「忠實粉絲」酒客，天天都得要指定來上一杯，只是不知道「醉翁之意」真的是否在酒，因為來得時候都會問洪子軒說幾點下班、要加通訊方式，不過對於洪子軒都會說：「老招，而且都是這幾招，最好方法就是句點他，就不會繼續了」。

▲高雄福華飯店正妹調酒師 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄福華飯店正妹調酒師曾毓婷 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄福華飯店正妹調酒師 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄福華飯店正妹調酒師洪子瑄 。（圖／記者吳奕靖攝）

才剛重新開幕，卻讓兩個調酒正妹有死忠追求者，高雄福華飯店的公關經理劉佳貞表示自己很意外，但也提到她們的調酒師傅還是飯店合作找來南霸天，有多次入選亞洲前50大的 Bar TCRC，如果想要認識者兩位正妹調酒師，可以在28日周六晚上20:30，透過TCRC客座活動來「創造機會」，不過名額有限，可得要搶先報名。

ET快訊
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
快訊／王浩宇罷免案二階達標成立！　明年1月16日投票
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「3生肖」2021年出運了！貴人大力相助...將享10年富貴

吃火鍋撞衫！哥們拍下「最慘烈對比」　他泛淚笑：同款不同命

朋友生小孩送禮！他遭質疑「拿二手物來送」　網批不識貨：這很貴

台灣人愛吃麥當勞！數10年人氣依然夯　網曝「3優勢」：值得吃

台中跨年晚會雙主場！超強卡司曝...蕭敬騰開場田馥甄林宥嘉壓軸

米奇「黏鼠板上掙扎」好痛苦！　環保局曝2招：迅速死亡更人道

水情嚴峻！農委會：明年一期稻作嘉南1.8萬公頃恐停灌

北台灣越晚越濕涼！今起迎「三波東北風」　下周變天時間點曝

「帶身分證件」才能登船！離島航班擬採實名制　明年6月前上線

輔大研發「神父精釀啤酒」　紅藜、蜂蜜口味2星期銷售500箱

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

「3生肖」2021年出運了！貴人大力相助...將享10年富貴

吃火鍋撞衫！哥們拍下「最慘烈對比」　他泛淚笑：同款不同命

朋友生小孩送禮！他遭質疑「拿二手物來送」　網批不識貨：這很貴

台灣人愛吃麥當勞！數10年人氣依然夯　網曝「3優勢」：值得吃

台中跨年晚會雙主場！超強卡司曝...蕭敬騰開場田馥甄林宥嘉壓軸

米奇「黏鼠板上掙扎」好痛苦！　環保局曝2招：迅速死亡更人道

水情嚴峻！農委會：明年一期稻作嘉南1.8萬公頃恐停灌

北台灣越晚越濕涼！今起迎「三波東北風」　下周變天時間點曝

「帶身分證件」才能登船！離島航班擬採實名制　明年6月前上線

輔大研發「神父精釀啤酒」　紅藜、蜂蜜口味2星期銷售500箱

關懷盃／馬賽雙珠許願想見你　林智勝驚喜現身喊聲打氣

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

5566合體總是獨缺他　王少偉「遭指不和」發聲揭真相了！

2020南投溫泉季11/21開跑！泰雅渡假村免費入園　東埔免費送浴衣

「踹門型戰機」就在中國門口！　美軍「EA-18G咆哮者」進駐日本

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

貿協與微軟首次合作　第五期企業高階主管實戰班今結訓

狗寶寶當「預備消防汪」　督促全身重裝隊員「跑起來」

路過髮廊驚見「憂鬱柴」！圓圓臉想出去玩　網笑：阿嬤開的理髮廳

于美人《超紅》10年首開金嗓曝發片計畫　「大鬥嘴」澎恰恰火藥味超濃

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

存摺台語怎麼唸？正解曝光：不是「口座」

店員狂聊天加過頭　他「魔人舉動」被讚爆

買蛋糕9天後打折　他狂怒逼退貨

快訊／好市多北台中店開幕湧人潮

麥當勞神品「風靡30年卻停售」　網曝：國外還有

AirPods 2「好市多甜賣3300元」果粉嗨爆！

板橋媽被開單怒催油門！男童慘叫噴飛到路中間

正妹畢羊縱走喪命！古道嚮導嘆「犯大忌」

鋒面雨彈又來了！2波變天降10°C

養女神泱泱門檻公開！平均一餐2400元

「喜宴二手洋裝800元」賣家喊200！網嗆可憐

更多熱門

相關新聞

獨／歐巴院長跳Lisa螃蟹舞！曝滅新冠病毒怪招

獨／歐巴院長跳Lisa螃蟹舞！曝滅新冠病毒怪招

新冠肺炎疫情仍在全球持續延燒，為了示範正確洗手方式，過去曾將當紅韓國歌曲Any Song改編為洗手舞的義大大昌醫院院長張基昌，這回再次改編舞蹈，引用了泰國當紅的「螃蟹舞」，希望冠狀病毒退散，影片一po出就吸引粉絲留言，直呼院長實在是可愛，看著就想一起跳！

張毅遺孀曝親筆信　逼哭全場

張毅遺孀曝親筆信　逼哭全場

施政報告第11度遭杯葛　蘇貞昌：尊重

施政報告第11度遭杯葛　蘇貞昌：尊重

高雄長腿熱褲妹醉駕逆撞小黃...連坐都不穩「不倒翁」

高雄長腿熱褲妹醉駕逆撞小黃...連坐都不穩「不倒翁」

收到失聯F-16黑盒子訊號！海軍抵殘骸上方搜救

收到失聯F-16黑盒子訊號！海軍抵殘骸上方搜救

關鍵字：

調酒師七賢酒吧高雄福華飯店正妹張鈞甯影音

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面