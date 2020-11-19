秋冬防疫12月啟動　蔡英文籲國人：守住台灣珍貴的日常生活

▲秋冬防疫專案12月1日啟動，總統蔡英文呼籲國人一起守護台灣珍貴日常。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

全球新冠肺炎疫情仍未趨緩，台灣境外移入案例持續增加，中央流行疫情指揮中心18日宣布「秋冬防疫專案」，自12月1日起8大類場所沒戴口罩，要開罰1.5萬元。總統蔡英文呼籲國人，一起守護台灣珍貴的民主日常。

中央流行疫情指揮中心宣布，將在12月1日啟動 秋冬防疫專案，強化三大措施；第一，「強化邊境檢疫」，所有入境及轉機的旅客，登機前要檢附「三日內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，才可以來台灣。交通部將督導航空公司把關。

第二，「強化社區防疫」，民眾進出「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八類場所，必須配戴口罩。沒戴口罩又勸導不聽的話，地方政府將依法開罰3000元至15000元。

第三，「強化醫療應變」，各地加強各類醫療院所及社區的通報採檢，並訂出獎勵通報採檢的指標。

蔡英文表示，一整年的防疫工作確實辛苦、也帶來一定程度的不方便，但只有保持警覺、團結防疫，才能守住自己和家人朋友的健康，以及守住台灣珍貴的日常生活，期盼國人一起維持世界頂尖的防疫好表現吧！

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