蔡英文、蘇貞昌避談中天換照案　柯文哲：起碼行政院長要講話

記者袁茵／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）18日審查中天新聞台換照案，7名委員一致否決換照，意味著52頻道的中天新聞台執照將於12月11日到期。台北市長柯文哲19日表示，關新聞台是國家大事，起碼行政院長蘇貞昌應該要出來講話，畢竟全國民眾都在看，政府做事還是要公開透明公平正義。





▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲19日赴台北市議會備詢，市議員陳政忠詢問，中天新聞被關是否為一件影響國家的大事？柯文哲回應，關新聞台是大事，但他也覺得NCC應該要有明白的文字敘述，包括為什麼要關、理由、標準等，「還是要講清楚啦！」

陳政忠提及，如果是國家大事，但他從昨天至今都沒看到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出來講話。柯文哲笑稱，19日蘇貞昌本來要參加「2020 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕活動」，「本來說要來，結果都跑光了，來都不來！」最起碼行政院長應該要出來講話。

柯文哲提到，不管是蘇貞昌還是NCC，還是要有書面資料，看看關掉中天是什麼規則、標準，以及哪些犯罪事實，最後累積起來決定要關，這應該符合公開透明、公平正義，重點是標準一致，講清楚以後大家就照此標準。

另外，台灣民眾黨18日在中天新聞台換照遭拒後，對外PO出3點聲明，包括標準一致、公開透明、公平正義。身兼台灣民眾黨主席的柯文哲提及，這些內容他有看過，裡面相當中肯。

陳政忠表示，但如果照民眾黨的聲明來看，最後的結尾提及「NCC主委陳耀祥在記者會上，公開表示可考慮以公廣集團入主中天新聞撤照後的頻道空缺，是否有先射箭再畫靶的嫌疑？聽證會鑑定人與審查委員具有特定政治背景皆未排除，諸多疑慮，NCC必須說清楚講明白以昭公信。」這留了一段伏筆，是要告訴外界NCC沒有昭公信？

柯文哲說，因為NCC沒有提出說明，應該要對社會大眾的疑問講清楚，「先打分數再換題目、委員事先就⋯大家都很清楚啦！看委員就知道是什麼了，所以是不是迴避原則等等，我們有疑惑，你要不要講清楚？」標準一致、公開透明就是原則，但真正的問題在後面。

柯文哲認為，審查委員原則上，例如北市府要審大巨蛋時，府內官員都要迴避，只留外部委員，「審這種案件，委員應該是大家都事先有迴避原則，這是很基本概念啦！」

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