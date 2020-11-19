蔡英文：社會、經濟發展不應超過環境承載　要給下一代更好台灣

▲總統蔡英文接見國家企業環保獎得獎企業與模範環保人員。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日接見國家企業環保獎得獎企業與模範環保人員時表示，社會和經濟的發展，也不應該超過環境的承載力，「只有盡量減少環境開發的負荷，在環境保護和經濟發展取得平衡，才有辦法和環境共生共榮，留給下一代更好的台灣。」

蔡英文表示，此次得獎企業，無論是在環境管理、能源和資源的節用、污染防治績效，或是環境參與方面，都有非常優異的成績。她認為，這對於打造一個更永續的台灣，也有非常多的貢獻。

蔡英文提到，台灣近年來在各項技術創新和經濟成長都有非常優異的表現，應該要思考，在繁榮的經濟發展之外，如何把循環經濟的概念，融入企業運作的每一個環節。

蔡英文表示，不論是設計、生產，或是製造過程，都可以用系統化的方式，盡量做到零廢棄的目標，把廢棄物轉換為再生資源，讓廢棄物可以重新被應用，也能被賦予新的功能和意義。

蔡英文強調，社會和經濟的發展，也不應該超過環境的承載力，只有盡量減少環境開發的負荷，在環境保護和經濟發展當中取得平衡，才有辦法和環境共生共榮，留給下一代更好的台灣。

蔡英文強調，在製程當中融入環保概念，是世界重要的潮流趨勢，尤其台灣是出口導向的國家，現在國際大廠，都非常要求供應鏈使用的再生能源占比，也有企業會要求產品製程要百分之百使用再生能源。

她強調，把環保的概念落實在生產製造的每一個環節，不但可以為台灣的永續發展盡一份心力，也能夠強化台灣在國際供應鏈的競爭優勢，可說是一舉數得。

▼總統蔡英文接見國家企業環保獎得獎企業與模範環保人員。（圖／總統府提供）

