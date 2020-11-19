台灣被RCEP排除　藍營再揭蔡英文2年未開「對外經貿戰略會談」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨屢次揭發蔡英文政府多項重要法定會未開，國民黨政策會專員呂謦煒18日深夜再於臉書爆料，蔡英文政府已經2年沒開「對外經貿戰略會談」，批評拚選舉卻不拚經濟，敢說台灣準備好面對RCEP了？

呂謦煒表示，2015年蔡英文競選時曾說「會積極爭取加入RCEP，不放過任何雙邊及區域FTA簽署的機會」，2016年蔡政府上任後還開幾次「對外經貿戰略會談」，表達對台灣對外經貿關係的重視，但該會議最後一次召開已是2018年8月。

呂謦煒指出，蔡政府的「對外經貿戰略會談」通過新南向政策綱領，也通過成立行政院經貿談判辦公室，2018年8月召開的最後一場會談則是為了商討台灣如何因應中美貿易戰變局。

呂謦煒表示，如今蔡政府曾承諾積極加入的RCEP已經簽成，台灣卻被排除在外；美國白宮已確定易主，但距討論因應中美貿易戰的最後一次「對外經貿戰略會談」已經兩年，蔡政府對外經貿戰略卻仍停滯不前，一事無成。

對於「對外經貿戰略會談」的性質，呂謦煒表示，這跟行政院「食安會報」和「治安會報」不同，非法定須定期召開會議，但2018年8月後恰好是蔡英文總統開始拚選舉時刻，蔡政府根本是拚選舉，不拚經濟。

呂謦煒批評，面對佔台灣總貿易值約六成的RCEP成形，蔡政府毫無作為；稱要爭取加入的「區域全面經濟夥伴關係協定」（CPTPP），說了四年仍八字沒一撇，蔡政府對外經貿關係漫不經心，難怪台灣淪國際經貿邊緣人。