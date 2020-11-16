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丁怡銘遭酸「一定會有下個工作」　綠委：不然年輕人要餓死喔？

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▲▼陳玉珍說「丁怡銘一定還會有下一個工作啦！這是民進黨一向的作風」，遭台下王美惠回嗆「不然年輕人要餓死喔？」（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳玉珍說「丁怡銘一定還會有下一個工作啦！這是民進黨一向的作風」，遭台下王美惠回嗆「不然年輕人要餓死喔？」（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

針對行政院發言人室幕僚製「網軍圖卡」攻擊國民黨遭批違反行政中立，行政院秘書長李孟諺16日赴立法院備詢。國民黨立委陳玉珍質詢結束前說「我們知道丁怡銘一定還會有下一個工作啦！這是民進黨一向的作風」，坐在台下的民進黨立委王美惠則反嗆「當然要有工作啊！不然年輕人要餓死喔？」引發現場立委一片笑聲。

立法院內政委員會16日安排兩項專案報告，分別是邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」；以及邀請行政院秘書長就「依法令由行政院院長召集之各項會議（不含行政院院會及防疫會議），近兩年辦理情形」進行專案報告，並備質詢。

國民黨立委陳玉珍質詢時，頻頻質疑行政院發言人室淪為網軍「中央廚房」，前發言人丁怡銘說，周姓同仁平時製作懶人包，提供給黨團立委政策說明，但內容卻是攻擊在野黨、批評第四權新聞媒體，質問「這些人是在做政策辯護嗎？」李孟諺坦言，做法上可以不要這麼尖銳。

陳玉珍接著批評，丁怡銘召開行政院會後的記者會，圖卡都是事先準備好的，竟以打擊政敵的方式來澄清政策，這代表行政院的立場還是他個人的立場？陳玉珍強調，要澄清訊息有很多方法，卻以打擊政黨的方式來澄清，「你們是執政團隊，不是在選舉，左邊打打國民黨，右邊沒事再打打民眾黨」，而丁怡銘請辭負起政治責任，法律責任不會因此逃掉，質問「公開在全國面前發布假新聞要怎麼處理？」李孟諺則強調，這不是發布假新聞，是澄清處理。

不過，由於陳玉珍質詢已超時，坐在台下的民進黨立委紛紛鼓譟要求她下台，陳玉珍最後說「我們知道丁怡銘一定還會有下一個工作啦！這是民進黨一向的作風」，坐在台下的民進黨立委王美惠則反嗆「當然要有工作啊！不然年輕人要餓死喔？」

▲▼陳玉珍說「丁怡銘一定還會有下一個工作啦！這是民進黨一向的作風」，遭台下王美惠回嗆「不然年輕人要餓死喔？」（圖／記者呂佳賢攝）

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