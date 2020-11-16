批丁怡銘不知反省　賴士葆：統編報帳是在野黨唆使的嗎？

▲丁怡銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵事件請辭獲准，並將矛頭指向在野黨政治操作，為避免對政務推動造成困擾，因而請辭負責。對此，國民黨立委賴士葆批評，丁怡銘若沒犯錯，在野黨根本無從操作，「出包了，還用行政院的統編報帳，是在野黨唆使的嗎？」

賴士葆在臉書表示，丁怡銘請辭的表現讓人搖頭，顯然沒真正的得到教訓，沒看到深刻反省檢討認錯，還認為下台是在野黨的刻意政治操作，卻不思考如果沒犯錯，在野黨根本無從操作。

賴士葆指出，運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立這是誰發動的？未經查證，烏龍散播牛肉麵店使用萊劑牛肉的記者會，跟在野黨有任何關係嗎？更遑論出包了，還用行政院的統編報帳，是在野黨唆使的嗎？

▲賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

賴士葆提到，要將瘦肉精餵毒百姓，全民到現在都在等不到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的一個道歉，要民進黨高官道歉比登天還難，然而丁怡銘闖禍，蘇貞昌陪同到牛肉麵店數度道歉，肯定丁怡銘做得很好，要給年輕人機會。

賴士葆提及，丁怡銘請辭還被數度慰留，蘇貞昌過去為小事震怒發飆的嘴臉，畫面多到不可勝數，這種嚴以待人、寬以律己的雙重標準，反差太大，丁怡銘一再誇獎蘇貞昌很溫暖，相較已深植人心疾言厲色的酷吏形象，對比對丁怡銘背離常情的包庇袒護，實在太違和。

賴士葆還說，行政團隊視治國如烹小鮮，即便錯誤的政策也是硬拗到底，編預算雇用網軍，用自家人當萬年評審將標案委給側翼，在網路留言、帶風向、製作哏圖，收買媒體洗腦內宣，將平時也當選戰打，攻擊在野黨，水能載舟也能覆舟，各部會都大量的倚重網軍的風氣可以休矣。

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