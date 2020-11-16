民眾黨轟政院非「辭退丁怡銘」就無事：停止用公家資源作政治用途

▲民眾黨抨擊行政院違反行政中立。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

針對民進黨立委沈發惠脫口「立法委員學養不高」，看到一堆文字就覺得煩，因此長期都希望，行政院做圖或懶人包說明。民眾黨16日表示，行政機關做梗圖，給負責「監督行政機關」的民意代表使用，似乎怪怪的，希望行政院可以針對整起事件改正，並停止使用公家資源作為政治用途，而不是辭退一個發言人就想「斷尾求生」。

立法院內政委員會16日邀請行政院秘書長、行政院發言人、銓敘部次長、行政院人事行政總處、法務部及法務部廉政署就「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專案報告並備質詢。

沈發惠質詢時表示，長期以來行政院跟執政黨團都有保持聯繫管道，執政黨委員如果要求說明政策，政院就會回應給他們，「但是大家知道立法委員的學養並不高，拿一堆文字、一大疊來讀讀讀，我們就覺得煩，我們就說那你做個圖，還是做個懶人包來，長期就是這樣子，讓大家習慣了。」

對此，民眾黨在臉書表示，行政機關做梗圖，給負責「監督行政機關」的民意代表使用，怎麼聽起來怪怪的？針對行政院聘用的人員在立法院做梗圖攻擊在野黨，以及後續的相關處理荒腔走板，民眾黨轉述，立委張其祿強調，這已經嚴重違反《行政中立法》第九條：「公務人員不得為支持或反對特定之政黨，其他政治團體或公職候選人，動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫及其他宣傳品或辦理相關活動。」

此外，民眾黨也提到，立委高虹安提供的資料，行政院的編組中，應該只有1人負責專職媒體社群的相關業務，但光是在蘇院長臉書照片中就有1組多達6人的團隊，「行政院中，到底還有多少人違反行政中立執行小編的事務，來打擊政敵？」

民眾黨表示，行政院動用國家機器製作梗圖攻擊在野黨是非常明確的事實，這些人員都是透過正當程序聘用的公務員，不應該成為打壓在野黨的政治打手，雖然發言人已經請辭，但是發言人室多位小編涉製作梗圖是既成事實，行政院也應該給出一個明確的解釋。

民眾黨說，甚至在事件發生後，行政院竟然只給立法院區區2頁報告就了事，扣掉封面只剩一頁，也充分展現執政黨動用行政資源做政治攻擊後出現失誤，處理態度也相當敷衍的傲慢。

民眾黨呼籲，希望行政院可以針對整起事件改正並停止使用公家資源作為政治用途，而不是辭退一個發言人就想「斷尾求生」、「草草了事」！

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