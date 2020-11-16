侯友宜談丁怡銘請辭：萊豬的健康疑慮沒消除　才是問題關鍵

▲侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／新北報導

行政院前發言人丁怡銘陷入牛肉麵失言風波，請辭獲准。新北市長侯友宜16日受訪，被問及此事時表示，萊豬在民眾的健康風險的疑慮上並沒有消失，所以這才是問題的關鍵。

侯友宜16日與桃園市長鄭文燦同前往視察「捷運三鶯線」鶯桃福德站。針對丁怡銘請辭一事，他表示，自己最在乎的就是萊豬，萊豬不要進來當然最重要，要進來一定要做好嚴格的把關，目前所面對的是，中央到底要不要去美國查廠，然後出貨的統一編號，以及進來的整個加工廠的流程，管控的SOP標準作業流程要做到位。

▲丁怡銘。（資料照／記者林敬旻攝）

侯友宜指出，用國產豬的小吃店老闆非常煩惱，民眾的消費意願也會大幅降低，以及消費端的民眾就很怕食用到萊豬，所以萊豬在民眾的健康風險的疑慮上並沒消失，所以這才是問題的關鍵。

侯友宜強調，今天面對的就是，萊豬的健康疑慮沒有消除，以及到底能不能嚴格把關，這才是關鍵點，現在只剩一個半月，中央應趕快公布SOP作業流程，新北市地方政府一定全力做查察，尤其在人力跟物力上短缺的部分，一起面對萊豬進來的風險，當然萊豬不進來最好，面對國人健康一點都不能放鬆，大家全力以赴。

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