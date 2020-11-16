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台灣議題研究中心／蘇貞昌負聲量比1月多1.5倍　31.6%創新高

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▲行政院長蘇貞昌陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院近期風波不斷，諸如幕僚疑似製作一條龍圖卡，以及前發言人丁怡銘「牛肉麵事件」等，無疑重挫政府形象。TPOC台灣議題研究中心13日公布QuickseeK快析輿情資料庫分析結果，發現行政院長蘇貞昌11月的負面聲量創今年新高，達到31.6%，是今年1月的1.5倍。

台灣議題研究中心表示，據QuickseeK快析輿情資料庫監測，蘇貞昌的正負聲量在年初時尚能持平，但隨時間推移，負聲量是不斷上升，正聲量則是持續下探，11月的負聲量甚至是1月時的1.5倍，正聲量也只剩1月時的四分之一，逐漸擴大的正負聲量差距，足以顯示執政上已出現警訊。

▼蘇貞昌網路正負聲量走勢。（圖／翻攝自TPOC官網）

▲▼蘇貞昌網路聲量走勢、牛肉麵風波後各政黨聲量。（圖／記者翻攝自TPOC官網）

至於負面聲量暴漲原因，台灣議題研究中心說，近三個月萊豬牛豬議題無疑是蘇貞昌負上揚主因，蘇揆在該議題上無論是伶牙俐齒辯護，或是頻頻閃躲轉移焦點，皆引發民眾不滿。而11月遭爆行政院一條龍製圖作業、對牛肉麵店家錯誤指控等，讓蘇貞昌的負聲量再創新高。

台灣議題研究中心表示，觀察牛肉麵風波，丁怡銘在12日記者會的指控一出，長期友綠的臉書粉專即迅速呼應，甚至讓網友以一星灌爆店家的google評論區。

台灣議題研究中心指出，這樣的配合，讓外界認爲又是綠營「大內宣」攻勢出擊，引來不少藍白陣營政治人物批評、齊聲聲援店家，也使得輿論掀起一波在野黨對該事件的檢討聲浪。

據QuickseeK快析輿情監測，12日4個政黨的網路聲量，國民黨聲量居冠，而民眾黨已和民進黨平起平坐，但民進黨的負聲量高、網路好感度（P／N）值最低。台灣議題研究中心認為，在萊豬牛尚未形成社會共識下，民進黨政府竟拋棄政策溝通，反用錯誤資訊為政府背書，造成了民眾極大的反彈與不齒。

▼牛肉麵風波後各政黨網路情緒聲量。（圖／記者翻攝自TPOC官網）

▲▼蘇貞昌網路聲量走勢、牛肉麵風波後各政黨聲量。（圖／記者翻攝自TPOC官網）

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