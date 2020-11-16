台灣議題研究中心／蘇貞昌負聲量比1月多1.5倍　31.6%創新高

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院近期風波不斷，諸如幕僚疑似製作一條龍圖卡，以及前發言人丁怡銘「牛肉麵事件」等，無疑重挫政府形象。TPOC台灣議題研究中心13日公布QuickseeK快析輿情資料庫分析結果，發現行政院長蘇貞昌11月的負面聲量創今年新高，達到31.6%，是今年1月的1.5倍。

台灣議題研究中心表示，據QuickseeK快析輿情資料庫監測，蘇貞昌的正負聲量在年初時尚能持平，但隨時間推移，負聲量是不斷上升，正聲量則是持續下探，11月的負聲量甚至是1月時的1.5倍，正聲量也只剩1月時的四分之一，逐漸擴大的正負聲量差距，足以顯示執政上已出現警訊。

▼蘇貞昌網路正負聲量走勢。（圖／翻攝自TPOC官網）

至於負面聲量暴漲原因，台灣議題研究中心說，近三個月萊豬牛豬議題無疑是蘇貞昌負上揚主因，蘇揆在該議題上無論是伶牙俐齒辯護，或是頻頻閃躲轉移焦點，皆引發民眾不滿。而11月遭爆行政院一條龍製圖作業、對牛肉麵店家錯誤指控等，讓蘇貞昌的負聲量再創新高。

台灣議題研究中心表示，觀察牛肉麵風波，丁怡銘在12日記者會的指控一出，長期友綠的臉書粉專即迅速呼應，甚至讓網友以一星灌爆店家的google評論區。

台灣議題研究中心指出，這樣的配合，讓外界認爲又是綠營「大內宣」攻勢出擊，引來不少藍白陣營政治人物批評、齊聲聲援店家，也使得輿論掀起一波在野黨對該事件的檢討聲浪。

據QuickseeK快析輿情監測，12日4個政黨的網路聲量，國民黨聲量居冠，而民眾黨已和民進黨平起平坐，但民進黨的負聲量高、網路好感度（P／N）值最低。台灣議題研究中心認為，在萊豬牛尚未形成社會共識下，民進黨政府竟拋棄政策溝通，反用錯誤資訊為政府背書，造成了民眾極大的反彈與不齒。

▼牛肉麵風波後各政黨網路情緒聲量。（圖／記者翻攝自TPOC官網）

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