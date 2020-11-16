李德維：丁怡銘回歸匿名　用心與手段只怕更加黑暗

▲李德維。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人因牛肉麵風波請辭獲准。對此，國民黨立委李德維直言，「走了一個丁怡銘，就能一掃被網軍弄臭的穢氣嗎？我想未必，怡銘回歸匿名，用心與手段只怕更加黑暗」。

▲丁怡銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

李德維16日在臉書表示，過去三天來的發展，讓他想到《三國演義》裡的一些情節，像是行政院發動「圍牛救豬」，硬扯萊牛模糊焦點，丁怡銘精心策劃利用行政院會，與會後記者會「擺陣」，算計台北市長柯文哲，沒想到最終自己重傷，堪稱「怡銘妙計安萊豬，賠了夫人又折兵」。

▲蘇貞昌日前陪同丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

李德維指出，從最初抹黑店家用萊牛，到登門道歉打統編，再到勞駕行政院長蘇貞昌拉下臉來五度道歉，一度傳出下台還被否認，結果幾小時不到又逆轉證實已經請辭，而最荒謬的，就是丁怡銘下台還在臉書發文「討拍」，說皇家牛肉麵店的「陳老闆」曾傳訊鼓勵，邀請丁怡銘帶老婆「再來店裡坐坐」，被老闆打臉說沒傳過簡訊給，丁怡銘才又改口是創辦人傳的。

▲焦糖哥哥。（圖／翻攝自Facebook／越廚）

李德維認為，這一路高潮迭起，像劉備連營700里，被陸遜燒得精光，唯一差別就是這營是丁怡銘紮的，火也是丁怡銘放的，而這把火燒連營，還連帶燒了梗圖產業鏈的「隊友」陳嘉行（男星焦糖哥哥），也被迫刪圖，關閉粉專。

李德維還說，民眾看不下去這種暗箭傷人、尖酸苛薄的1450風格，特別對於身居廟堂之上吃香喝辣，還藉勢藉端欺負小老百姓的嘴臉，深惡痛絕，「走了一個丁怡銘，就能一掃被網軍弄臭的穢氣嗎？我想未必，怡銘回歸匿名，用心與手段只怕更加黑暗」。

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