桃園首家軍醫照服單位何時營運？　市議員林昭賢關切

▲桃園首家軍醫照服單位何時營運？市議員林昭賢提出質詢。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

已經年餘了！行政院前院長賴清德允諾要將位於龍潭區的國軍桃園總醫院，於黃崗營區建置日間照顧中心進度，到底如何？桃園市議員林昭賢28日於市政總質詢中，對於首家整合民間成立的軍醫照服單位，何時營運？提出質詢。市長鄭文燦表示，該照服中心預計今年7月開工，期望明（2020）年初正式營運。

林昭賢指出，高齡化的社會，日間照服的普設可以幫助許多家庭，解決老人照顧的問題。去年(2018)年2月13日行政院前院長賴清德，由市長鄭文燦陪同，巡視國軍桃園總醫院並參加該院70周年院慶時表示，要將龍潭區公所後方國防部軍事情報局退員宿舍「臥龍居-黃崗營區」，成為首家整合民間成立的軍醫照服單位，迄今已逾1年，目前進度如何？

▲▼桃園首家軍醫照服單位何時營運？市議員林昭賢提出質詢。（圖／市議會提供）



林昭賢說，黃崗營區的國軍桃園總醫院長照園區屬B級的日照中心，該基地面積約1千多坪，建築物面積約3千坪，最大容量可達60個床位，原預計今年9月完工。現今距離9月份正式營運只剩3個月時間，相關配套措施是否已準備就緒？

另外，黃崗營區的周圍私人土地修繕等事宜，進行如何？鄭文燦表示，市府已於去（2018）年9月7日核准國軍桃園總醫院籌設社區式日照中心，今（2019）年5月由建築師規劃設計中，預計7月開工、10月完工，期望明（2020）年初正式營運。衛生局長王文彥則補充表示，將與黃崗營區周圍私人土地所有權人協調，進行相關修繕事宜。

林昭賢同時也針對金龍路180巷封路訴訟立場、渴望園區增設渴望里、回復式導桿的施作工法、百年老樹病死的防治措施、阿姆坪水域工程進度、桃園市土地公文化節普及化及龍潭開庄伯公廟活動等事項，提出質詢。