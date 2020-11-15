桃園反毒活動響應熱烈400人參加　向隅者希望多舉辦

▲陳國進：防毒的教育必須落實向下紮根。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大溪警分局15日於大溪區綜合運動公園辦理反毒宣導活動，吸引400人報名參加，透過地圖及手上晶片，讓選手結合體力、經驗及方向感闖過關卡，會場中也設置許多宣導攤位，讓民眾認識及瞭解毒品的荼害，並有警察布偶吸引小朋友目光紛紛趨前拍照，由於活動精彩響應熱烈名額瞬間額滿，向隅者希望以後多多舉辦。

▲警方辦理反毒宣導採定向越野活動競賽闖關。（圖／大溪警分局提供）

桃園市警察局局長陳國進致詞指出，現今毒品的多樣化易使青少年基於好奇心理而迷失嘗試，防毒的教育必須落實向下紮根。大溪分局表示，在積極維護社會治安之餘，也希望可以主動出擊，透過趣味性的定向越野比賽，配合活潑有趣的闖關活動，鼓勵市民從事健康休閒運動，將反毒的觀念可以傳達到每個家庭，持續貫徹『預防為先、偵防並重』的治安政策。

▲▼闖關活動親子團不少，現場還有可愛警察布偶。（圖／大溪警分局提供）

本次活動辦理定向越野活動競賽，參賽者必須於1小時內完成，共分為男子、女子、玩家、體驗、親子組別，事，讓選手結合體力、經驗及方向感完成關卡，親子們在拼勁中夾帶著歡笑聲，讓參賽民眾度過一個充實快樂的假日，本次活動因有名額限制且報名踴躍，有許多民眾未能報名參加，大溪分局表示，日後將會增加是類活動場次，透過活動達到防毒、拒毒的成效。

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