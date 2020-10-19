超級搖頭丸PMMA毒品致死已107件　桃園地檢籲全民反毒

▲桃園市相關單位舉行「特定營業場所毒品防制教育訓練」。（圖／桃檢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園地檢署檢察長王俊力19日指出，新興毒品PMMA(又稱超級搖頭丸)、毒品咖啡包等，由於毒性較一般搖頭丸強3至4倍、作用慢，常有年輕人在不知不知覺中服用過量，或多次服用以致中毒死亡，迄今年7月止，因服用含有PMMA毒品致死的案例，已有107件，年齡層在29歲以下者，接近7成，可見毒品危害的嚴重性，籲全民一起反毒。

為遏阻毒品氾濫，桃園市衛生局邀集轄內受管制的汽車旅館、KTV、卡拉OK及夜店、酒吧等102家特定營業場所業者，於市府舉行「特定營業場所毒品防制教育訓練」。王俊力檢察長說，如何防堵新興毒品超級搖頭丸PMMA的危害青少年朋友，已是刻不容緩，籲請業者發揮社會責任，協助杜絕新興毒品利用特定營業場所成為販賣或擴散的溫床。

王檢察長指出，為消弭及阻絕毒品流竄，毒品危害防制條例2017年修正時，在第31條之1規定業者須善盡場所管理責任，對違反義務之業者及負責人，最重可裁罰100萬元以下的罰鍰，情節嚴重者得令其一定期間停止營業或勒令歇業。

而桃園市政府相關主管局處，亦會對於未依照毒品危害防制條例第31條之1規定，執行防制措施之業者開罰，以今年為例迄目前為止，已有3件行政裁罰案，希望經由刑事偵查及行政管制等多重措施，澈底斷絕新興毒品PMMA等之蔓延，落實行政院所推動的新世代反毒策略「減少毒品供給、減少毒品需求、減少毒品傷害」三減策略。包括市府秘書長黃治峯、衛生局長王文彥、警察局長陳國進、經發局副局長黃穗鵬、觀光旅遊局主任秘書呂秀琴等均出席活動。

・一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題