　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

超級搖頭丸PMMA毒品致死已107件　桃園地檢籲全民反毒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市相關單位舉行「特定營業場所毒品防制教育訓練」。（圖／桃檢提供）

▲桃園市相關單位舉行「特定營業場所毒品防制教育訓練」。（圖／桃檢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園地檢署檢察長王俊力19日指出，新興毒品PMMA(又稱超級搖頭丸)、毒品咖啡包等，由於毒性較一般搖頭丸強3至4倍、作用慢，常有年輕人在不知不知覺中服用過量，或多次服用以致中毒死亡，迄今年7月止，因服用含有PMMA毒品致死的案例，已有107件，年齡層在29歲以下者，接近7成，可見毒品危害的嚴重性，籲全民一起反毒。

為遏阻毒品氾濫，桃園市衛生局邀集轄內受管制的汽車旅館、KTV、卡拉OK及夜店、酒吧等102家特定營業場所業者，於市府舉行「特定營業場所毒品防制教育訓練」。王俊力檢察長說，如何防堵新興毒品超級搖頭丸PMMA的危害青少年朋友，已是刻不容緩，籲請業者發揮社會責任，協助杜絕新興毒品利用特定營業場所成為販賣或擴散的溫床。

▲桃園市相關單位舉行「特定營業場所毒品防制教育訓練」。（圖／桃檢提供）

王檢察長指出，為消弭及阻絕毒品流竄，毒品危害防制條例2017年修正時，在第31條之1規定業者須善盡場所管理責任，對違反義務之業者及負責人，最重可裁罰100萬元以下的罰鍰，情節嚴重者得令其一定期間停止營業或勒令歇業。

而桃園市政府相關主管局處，亦會對於未依照毒品危害防制條例第31條之1規定，執行防制措施之業者開罰，以今年為例迄目前為止，已有3件行政裁罰案，希望經由刑事偵查及行政管制等多重措施，澈底斷絕新興毒品PMMA等之蔓延，落實行政院所推動的新世代反毒策略「減少毒品供給、減少毒品需求、減少毒品傷害」三減策略。包括市府秘書長黃治峯、衛生局長王文彥、警察局長陳國進、經發局副局長黃穗鵬、觀光旅遊局主任秘書呂秀琴等均出席活動。

・一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題

ET快訊
耳朵進水別用棉花棒！醫揭「可怕3下場」耳屎爆堵　2方法秒乾必
iPhone12、12 Pro買哪支？達人曝「5大關鍵」秒選
理科太太「宣布秘密」搭肩《婆婆》男星　曝關係：每次我都腿軟
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超級搖頭丸PMMA毒品致死已107件　桃園地檢籲全民反毒

創世公益園遊會 11/14登場　台中獅子會齊捐30萬獻愛心

國產鹿茸產品優質多元　黃偉哲：採購鹿茸產品保證一試成主顧

弘光語聽系師生到社區　為長者檢查聽力、吞嚥預防失智

慶重陽賀百歲　黃偉哲訪七股、將軍百歲人瑞獻祝福

獨／上百猛男遭側錄私密影片　「T網」架設人竟念法律系

將軍蘆筍開發新一代保養品　黃偉哲盛讚「綠金蘆萃」看見台灣農業發展遠景

藍綠通吃！鹿港男深夜拔競選旗幟　拆解鐵絲回收變賣被判刑

客運暴衝連撞8車！司機認「救無辜路人」自撞分隔島…人找到了

彰化王功漁港逢大潮　無風無雨竟然會淹大水

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

超級搖頭丸PMMA毒品致死已107件　桃園地檢籲全民反毒

創世公益園遊會 11/14登場　台中獅子會齊捐30萬獻愛心

國產鹿茸產品優質多元　黃偉哲：採購鹿茸產品保證一試成主顧

弘光語聽系師生到社區　為長者檢查聽力、吞嚥預防失智

慶重陽賀百歲　黃偉哲訪七股、將軍百歲人瑞獻祝福

獨／上百猛男遭側錄私密影片　「T網」架設人竟念法律系

將軍蘆筍開發新一代保養品　黃偉哲盛讚「綠金蘆萃」看見台灣農業發展遠景

藍綠通吃！鹿港男深夜拔競選旗幟　拆解鐵絲回收變賣被判刑

客運暴衝連撞8車！司機認「救無辜路人」自撞分隔島…人找到了

彰化王功漁港逢大潮　無風無雨竟然會淹大水

微風信義三館周慶4大亮點公開　走一趟吃穿都好潮、回饋聰明買

耳朵進水別用棉花棒！醫揭「可怕3下場」耳屎爆堵　2方法秒乾必學

妻子手機驚見「偷情對話」！丈夫怒告鮮肉男大生　竟然輸了

主推外帶！雄獅gonnaEXPRESS進駐忠孝SOGO　10/31前買主餐送湯

超級搖頭丸PMMA毒品致死已107件　桃園地檢籲全民反毒

創世公益園遊會 11/14登場　台中獅子會齊捐30萬獻愛心

NCT新成員直拍「4天破百萬」　韓網一片路人狂讚：他真的剛出道？！

朱茵黃臉白髮扮賣餅阿婆！老公竟一眼認出「還沒講話就知道是她」

「生產後快速瘦身，不是一場比賽」　蔡詩芸曝當媽心得被讚爆！

曾得肺炎吐血…她分享流感、肺炎鏈球菌疫苗的重要性

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

地方熱門新聞

客運暴衝連撞8車　司機救人自撞分隔島

外送員助跑一腳踹爆門　住戶看監視器傻眼

板橋街頭鬥毆砸奶茶　店員無辜被波及

桃園2020年國慶聯合婚禮　60對新人參加

全國登山日千人登太平雲梯

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

即／台鐵驚傳事故　「楊梅=富岡」區間誤點

排4天等號碼牌！台中納骨塔塔位搶爆

嘉義大學「香蕉巧克力醬」　歡迎試嚐

冬夜天文營追星首選阿里山

為罹病同鄉發願　草嶺村青年肩負神尊進香祈福

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌

世界街舞大賽嘉義築夢者哈利挑戰南韓Hong10

林務局約僱森林護管員甄試

更多熱門

相關新聞

紙風車拼2年完成全台國中反毒演出

紙風車拼2年完成全台國中反毒演出

風車「青少年反毒戲劇工程」啟動至今8年，走進全台各國中表演反毒戲劇；不過上半年受到疫情影響，中斷巡演，加上緊接佈景道具燒毀，眼看讓重啟之路困重重，然而毒品入侵校園速度卻沒有因此減弱，在教育部連續6年和民間企業的支持下，將重新啟動，目標在民國111年完成全台958所國中巡迴演出！

連假前夕緝毒犬夜襲KTV　高雄毒防局超前部署

連假前夕緝毒犬夜襲KTV　高雄毒防局超前部署

法務部長蔡清祥親自開球反毒

法務部長蔡清祥親自開球反毒

蔡清祥：150億元減少毒品危害

蔡清祥：150億元減少毒品危害

搶搭熱潮猛發7梗圖　高雄毒防局來了！

搶搭熱潮猛發7梗圖　高雄毒防局來了！

關鍵字：

超級搖頭丸PMMA毒品致死桃園地檢署反毒

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面