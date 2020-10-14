比人還高！帶女兒逛好市多撞見「極巨米妮」　她看價格：只要1600

▲這款娃娃超巨大（原PO身高178公分）！（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人的喜愛，除了販售美食、日用品，店家還會不定期推出令人少女心噴發的大布偶。一名網友日前就分享，她與女兒在逛好市多時，竟發現了一個超巨大的米妮娃娃，而兩人也興奮留下合影。照片曝光後，立刻掀起熱議，還有網友看到後不禁直呼，「真的超級大！」

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上PO出母女倆與米妮玩偶的合照，原PO的身高為178公分，已經遠遠超過女性的平均身高，但當她站在米妮玩偶的旁邊時，彼此的「身高差」卻不明顯，由此可見娃娃有多巨大！

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▲娃娃跟圖中網友差不多高（網友168公分）。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO表示，她在逛好市多時，一看到米奇、米妮躺在紙箱內，便興奮的將娃娃從裡面拉出來，「才發現她如此巨大，只好再默默放回去。」米妮娃娃雖然很可愛也很療癒，且還只要價1600多元，但體型實在太大，所以原PO才不打算將『她』帶回家，只與女兒留下合影就離開。

照片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「女兒在你旁邊好像很期待」、「好想要」、「真的超大，但好想買回家」、「我可能搬不走她，我才162公分」、「默默放回去+1，雖然真的很想買回家」、「這要用背的吧」、「這米妮應該有150公分」、「太高了吧！158公分表示被壓扁」。

此外，也有網友歪樓表示，「女兒的臥蠶好可愛」、「這女兒也太萌了」、「哇～你178公分也很高耶」、「178公分真的好高」、「本尊辣媽」、「媽媽你也太高了吧」、「178公分真的好高啊（羨慕）」、「原PO本人也太高了吧」、「根本模特兒身材」。