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吸毒而死人數增10倍！紙風車拼2年完成「全台958所國中」反毒演出

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▲▼紙風車「青少年反毒戲劇工程」重新啟動。（圖／紙風車劇團）

▲紙風車「青少年反毒戲劇工程」重新啟動，預計民國111年完成全台958所國中巡迴演出。（圖／紙風車劇團）

記者林育綾／綜合報導

紙風車「青少年反毒戲劇工程」啟動至今8年，走進全台各國中表演反毒戲劇；不過上半年受到疫情影響，中斷巡演，加上緊接佈景道具燒毀，眼看讓重啟之路困重重，然而毒品入侵校園速度卻沒有因此減弱，在教育部連續6年和民間企業的支持下，將重新啟動，目標在民國111年完成全台958所國中巡迴演出！

有鑒於校園毒品問題嚴重，更有許多各式各樣的新興毒品，紙風車自101年11月起推動「紙風車青少年反毒戲劇工程」，期望用輕鬆的戲劇演出，深入全台958所國中，將反毒理念傳遞至校園。目前在民間捐款及公部門支持下，已至687所國中演出，完成率72%。其中企業及民間捐款佔總經費的82%；而觀賞後的學生問券滿意度更高達99%。

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▲▼紙風車「青少年反毒戲劇工程」重新啟動。（圖／紙風車劇團）

▲紙風車「青少年反毒戲劇工程」重新啟動。（圖／紙風車劇團）

紙風車提到，反毒工程是條漫長的道路，8年來巡迴，仍有271所學校的學子尚未看過反毒戲劇的宣導。上半年為配合防疫政策，演出完全取消，使反毒的腳步落後；好不容易等到疫情解禁，隨後又因為一場大火燒毀了劇團28年累積的布景道具，包含2套反毒工程的布景以及大型魔鬼道具。

然而根據過去統計，暑假是青少年接觸毒品高風險期，開學後更不能再拖延，因此紙風車即使貸款也要把布景道具盡速做回來，為的就是9月新學期開始，反毒宣導能夠再度重啟。

▲▼紙風車「青少年反毒戲劇工程」重新啟動。（圖／紙風車劇團）

▲紙風車「青少年反毒戲劇工程」8年完成722場。（圖／紙風車劇團）

法務部林嚞慧副司長提到，現今毒品為了躲避查緝並吸引青少年接觸，已出現各式各樣的新興毒品，偽裝成如咖啡即溶包、糖果等，讓青少年難以辨識。民國101年因新興毒品死亡的人數為10人，至106年已增加10倍，今年截至7月更達114人。因此反毒刻不容緩，政府強力查緝佐以多元方式宣導，教育部、法務部、衛福部偕同地方政府推動反毒工作至社區與校園，希望將毒品相關知識散播出去，攜手打造無毒家園。

紙風車歷經3個多月的布景道具製作，以及演員重回排練場加緊練習，被大火吞噬的佈景道具及全新服裝以全新面貌重生，反毒列車在9月17日終於得以重新開跑。除了教育部的補助，同時也有許多企業及民間單位的強力支持，如穩懋半導體、兆豐銀行文教基金會、富達鋼鐵股份有限公司、華南銀行、宋展河教育基金會、台灣產物保險…等。劇團期盼在2年半內，至民國111年完成全台958所國中演出。

▲▼紙風車「青少年反毒戲劇工程」重新啟動。（圖／紙風車劇團）

▲紙風車「青少年反毒戲劇工程」重新啟動，預計民國111年完成全台958所國中演出。（圖／紙風車劇團）

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