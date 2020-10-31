北市中山警分局花博辦反毒　世大運百米短跑王楊俊瀚6高手代言

▲北市中山分局在花博辦反毒宣導，邀請世大運金牌楊俊瀚（中）等6運動好手代言。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局，為了宣導防制毒品危害，找來2017年世大運奪牌好手楊俊瀚（100公尺短跑金牌）、鄭兆村（標槍金牌）等6位好手代言，而副市長以及黃珊珊也到場宣誓反毒決心。

北市中山分局在31日於圓山花博公園舞蝶館，舉辦公益反毒宣導活動，藉此喚起年輕朋友對毒品危害的重視及關注，推廣淨化社區治安，掃除毒品危害的觀念。

中山分局特別找來2017年世大運奪牌好手楊俊瀚（100公尺短跑金牌）、鄭兆村（標槍金牌）、陳傑（400公尺跨欄銀牌）、陳奎儒（110公尺跨欄銀牌）、向俊賢（跳高銅牌）、黃士峰（標槍銅牌）等6位協助代言。

另外，也邀請副市長黃珊珊與立法委員蔣萬安出席，共同宣誓反毒決心，同時邀請青少年朋友，參與反毒天使課程，以此加深青少年朋友對毒品危害的認識，將反毒觀念傳遞到青少年的朋友圈。

中山分局強調，毒品是社會治安的隱憂，更會對你、我造成威脅，淨化社區、建構安全的生活環境，更需要警方與社會大眾共同攜手，深入各鄰里、社區，將毒品全力掃除，讓毒蟲無所遁形，一起打造一個安全無毒的社區。

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