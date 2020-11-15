蓬佩奧挺台灣「不是中國一部分」　陳水扁揭他沒說的事！



▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）日前接受電台專訪稱，「台灣從來就不是中國的一部分」，這是雷根政府制定對台政策時就已承認的。對此，前總統陳水扁15日指出，蓬佩奧沒說的是，台灣是否為主權國家？

陳水扁15日在臉書以「美國國務卿龐佩奥沒說的」一文轉述，蓬佩奧日前稱「台灣從來就不是中國的一部分」，這是雷根政府制定對台政策時就已承認的對台政策。

陳水扁表示，不過，2004年10月26日媒體報導，時任美國國務卿鮑爾接受專訪時曾說，「世界上只有一個中國，台灣不是獨立的台灣不享有一個國家的主權，這依然是我們堅定的政策。」

陳水扁分析，蓬佩奧與鮑爾都是共和黨政府的國務卿，談到美國對台政策，看似矛盾實際上並沒有。他表示，AIT台北辦事處前處長楊甦棣2007年6月26日代表美國政府，在總統府跟他重申美國的立場，第一、美國「全面拒絕中華人民共和國宣稱台灣為其一部分」的主張。

陳水扁說，第二、聯合國秘書長潘基文銓釋1971年2758號決議文把台灣視為中國的一部分，美國表達不接受的立場「因為對美國而言，台灣地位問題仍然是懸而未決的」。

陳水扁認為，蓬佩奧說的是前者，鮑爾說的是後者，但蓬佩奧沒說的是，台灣是否為主權國家？