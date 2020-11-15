《新華社》專文批蓬佩奧　指「台灣是中國不可分割的一部分」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在廣播節目專訪中，表態台灣並非中國的一部分，引發熱議。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧日前挺台言論，繼續在兩岸延燒。據大陸官媒《新華社》14日晚間刊出專文，以「再說一遍：台灣是中國不可分割的一部分！」為題，抨擊蓬佩奧是國際政壇的異數，最大特點是敢於信口雌黃，「尤其在涉及中國的問題上，幾乎沒說過正確的話。」

該文還稱，當蓬佩奧喊出「台灣不是中國的一部分」時，國際社會多不理睬，只有民進黨欣喜異常，「他們在狼狽為奸的時候全都忘了低頭看看，自己手裡究竟有幾張還算有點分量的牌。」

▲除新華社外，大陸鷹派媒體環球時報也刊文稱，外交部發言人汪文斌終於祝賀拜登，與民眾希望蓬佩奧趕快下台有關。（圖／CFP）

《新華社》透過「新華視點」欄目專文稱，蓬佩奧對當代國際關係史和國際關係基本準則的無知令人嘆為觀止。強調「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。

該文還說，一個中國原則是中美關係的政治基礎。1979年中美建交公報明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。稱此事事關大陸核心利益和底線，呼籲蓬佩奧要按中美三個聯合公報的規定行事。

文章進一步抨擊，民進黨配合美國的「遏制中國」戰略，倚美抗陸、倚美謀「獨」，一步步將台灣推向危險境地。指出「如果有誰還對此有所懷疑而不惜鋌而走險，中國人民一定會讓他看到我們的決心和能力。」

對於蓬佩奧的發言，大陸外交部發言人汪文斌13日也曾用數個嚴厲詞彙抨擊，稱蓬佩奧的險惡居心早已大白於天下，此舉是顛倒黑白、編造謊言，目的是「誤導輿論、擾亂視聽」，進一步破壞中美關係、損害台海的和平穩定，「阻擋不了中國統一的歷史潮流。」

但對於中方的大力反彈，陸委會13日晚間聲明稱，北京應務實面對兩岸現狀、正視中華民國及台灣民意，秉持對等尊嚴原則，進行良性互動對話，共同維護台海和平。

陸委會嚴正表示，中華民國是主權國家、成立迄今仍在台灣屹立不搖。台灣過去、現在與未來都不是中華人民共和國一部分，「我們呼籲北京當局不要再自欺欺人。」

總統府發言人張惇涵表示，在兩岸與區域上，我們一貫的主張是，兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀，我們也將持續善盡國際義務，為台海與區域的和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。

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