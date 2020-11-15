陸打破沉默祝賀拜登！胡錫進揭「與蓬佩奧有關」：中國人都想他下台

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸外交部13日打破沉默，向美國總統當選人拜登（Joe Biden）表示祝賀。對此官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，中國之所以這麼做，與美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的言論有關，「無論蓬佩奧的繼任者會給中國帶來什麼麻煩，中國人民都希望蓬佩奧下台。」

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

美國務卿蓬佩奧近日在談及對台立場時強調，「台灣一直都不是中國的一部分」，引發兩岸熱議。在13日的大陸外交部例行記者會上，發言人汪文斌用數個嚴厲詞彙抨擊，稱蓬佩奧的險惡居心早已大白於天下，此舉是顛倒黑白、編造謊言。

▲中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

值得注意的是，在當天的例行記者會上，大陸外交部打破沉默，祝賀美國總統當選人拜登（Joe Biden）勝選，強調尊重美國人民的選擇，理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。

實際上，8日拜登確定勝出的消息傳出後，加拿大、法國、英國、德國等紛紛祝賀當選，中方則一直未作出回應。如今終於表態的原因，在胡錫進看來與蓬佩奧有關。

「我認為，這是蓬佩奧的錯」，胡錫進在推特指出，美國大選後，現任國務院對中國的態度太糟糕了，「無論蓬佩奧的繼任者會給中國帶來什麼麻煩，中國人民都希望蓬佩奧下台。」

胡錫進也在微博上說，此時中國外交部發言人級別的祝賀就是蓬佩奧招來的，他領導的美國國務院在大選後對中國的態度太惡毒了，堪稱最後的瘋狂，「中國人都願意看到他被解僱。」