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汪文斌批蓬佩奧「挺台言論」　陸委會：北京不要自欺欺人

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正10月29日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日表示「台灣一直都不是中國的一部分」，引發大陸外交部發言人13日用嚴厲詞彙抨擊。對此，陸委會晚間聲明強調，中華民國是主權國家、成立迄今仍在台灣屹立不搖。台灣過去、現在與未來都不是中華人民共和國一部分，「我們呼籲北京當局不要再自欺欺人。」

陸委會呼籲，北京應務實面對兩岸現狀、正視中華民國及台灣民意，秉持對等尊嚴原則，進行良性互動對話，共同維護台海和平。

對於美國務卿說法，陸委會指出，長期以來，台美是價值共享與區域安全利益的重要同盟，我們樂見美方不分朝野黨派，支持台灣推動穩健的兩岸政策，未來持續以具體行動深化台美關係及落實「台灣關係法」及「六項保證」的承諾。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

蓬佩奧是在近日接受廣播專訪時，做出上述表態，他還提到美國對台灣的承諾是跨黨派共識，軍售台灣也是美國負起責任義務的一環。

大陸外交部發言人汪文斌13日說，蓬佩奧出於一己的政治私利，置中美兩國人民根本利益於不顧，顛倒黑白、編造謊言，目的是誤導輿論、擾亂視聽，進一步破壞中美關係、損害台海的和平穩定，他的險惡居心早已大白於天下。

他還強調，「任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑，都會遭到中方的堅決回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。」

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

▼大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

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