中美「一中」不同調！　美國務院：對台灣主權不持任何立場

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日說出，「台灣一直都不是中國的一部分」的說法引發大陸的不滿。對此，美國國務院發言人今（14）日進一步解釋說，美國長期以來奉行的一中政策，與中國的一中原則明顯不同，強調美國對台灣的主權不持任何立場。

據外媒報導，發言人回應媒體詢問時重申，美國長期以來奉行的一中政策，明顯與中國主張對台灣擁有主權的一中原則不同，並強調「美國對台灣的主權不採取任何立場」。

發言人說，美國的一中政策仍以台灣關係法、美中三個聯合公報與對台六項保證為指引，這40年來都沒有改變。他表示，美國的根本利益在於和平、沒有受到脅迫的方式解決台灣問題，而且必須讓兩岸人民都能接受，就如同北京的承諾。

事實上，蓬佩奧日前接受電台節目修伊特秀訪問時，表示台灣非中國一部分，前總統雷根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。

蓬佩奧還說，「我確實認為這（美國對台承諾）是跨越黨派，我認為這項理解的核心意義是，這（台灣）是民主典範，而中國必須履行其對台灣人民的承諾，這是兩黨都能同意的事。」

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