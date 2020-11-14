蓬佩奧挺台灣「不是中國一部分」　蘇貞昌：感謝講出事實

記者陳家祥／台北報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日接受廣播專訪談及對台灣立場，強調「台灣一直都不是中國的一部分」，美國對台灣的承諾是跨黨派共識，軍售台灣也是美國負起責任義務的一環。對此，行政院長蘇貞昌表示，「謝謝美國的國務卿講出事實」。

蘇貞昌說，謝謝美國的國務卿講出事實，這個事實在過去是事實、在現在是事實，在未來，所有2300萬台灣人也一定會為維護國家主權、為保護國人安全，台灣不是中國的一部分，繼續堅持奮鬥。同時我們也謝謝美國在這一段期間以來，大大的讓國際知道整個事實。

「同時在蔡總統領導下，國人同胞一起努力，非常大力地進展台美關係。」蘇貞昌說，謝謝美國的兩黨國會議員，一再地在美國國會參、眾兩院，高比例、甚至於全體一致通過友台法案。

蘇貞昌說，美國的政府很多友台的動作，積極改善兩國之間的關係，像這個月再過6天就要開台灣跟美國經濟繁榮夥伴的會議，不但我們派團到美國實體參與，同時兩邊也進行視訊會議，這都是非常具體、有效的進展，也是對台灣走向世界、對台灣的貨品能夠銷售出去最有利。

蘇貞昌表示，唯有舉國全體同胞團結努力，在蔡總統領導下，台灣不但要在世界有一席之地，而且經過大家努力，一定會愈來愈美麗。