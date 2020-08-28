鄧振中：台灣無法參加區域經濟整合　因為牛豬進口規範跟國際不一樣

記者蘇晏男／台北報導

政府28日中午拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，政府同時也會提出100億成立「養豬產業基金」，確保豬農的收益不會受到影響。對此，政委鄧振中表示，今天做的調整，是顧及到國民健康維護、農民權益之下，同時也要對美國、全世界證明，我國有遵守國際規範的決心。

▲行政院28日下午召開記者會談論開放美牛美豬的相關議題。（圖／記者陳家祥攝）

鄧振中28日下午行政院記者會表示，從台灣經濟戰略觀點，「大家都知道國際接軌，進一步深化各國經貿關係，擴大台灣經貿發展空間，一直是我們非常重要的經濟戰略，台灣現在已經是非常自由開放的經濟體，我們的絕大部分措施規範跟著國際規範走，那麼這件政策，今天擁有這麼大競爭力的來源」。

鄧振中進一步詮釋蔡英文說法表示，全球疫情肆虐、美中貿易戰、國際地緣政治變化，「因為我們因應很好，給予我們機會」，事實上也看到很多台商回台、外商加碼投資，這是很好的機會，讓台灣在國際經貿舞台、全球供應鏈重組中，占據有利的位子。但在整個過程中，「發現到我們沒辦法參加區域經濟整合，讓我國企業因為這缺失，在國際競爭時面臨不利環境，為什麼沒辦法有效參加區域經濟整合？其中有一件事情，就是我們的牛肉跟豬肉進口規範，跟國際有不一致地方」。

鄧振中表示，美國是我國最重要的經貿夥伴，在我國要跟美國洽談提升經貿關係的時候，美方常常質疑我國沒遵守國際規範決心，也特別且具體指出，我國現在對牛肉豬肉的進口規範，並沒有過去政府做得承諾，所以今天做的調整，是顧及到國民健康維護、農民權益之下，要對美國、全世界證明，我國有遵守國際規範的決心。

他強調，對於想參加區域經濟整合的努力，一定會增強，這樣子，可以對於台美關係的精進，抱持很樂觀的看法，也是符合國家整體利益還有未來經濟目標的決定。