馬英九「丁怡銘道歉可能不夠」：發言人這樣講話非常不應該

▲馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

行政院發言人丁怡銘失言引發牛肉麵風波，更被質疑打統編報公帳賠罪，國民黨要求接連出包的丁怡銘下台負責。對此，前總統馬英九14日表示，丁怡銘應該道歉，可能道歉還不夠，發言人這樣講話非常不應該。

由於台北牛肉麵節於前總統馬英九任台北市長時開始舉辦，前市長郝龍斌接棒後擴大舉辦，直到台北市長柯文哲上任後就取消，到了2018年起，改由台北市牛肉麵交流發展協會主辦，但規模已不如從前。

對此，馬英九上午出席永春高中校慶運動大會，會前受訪表示，他不清楚柯文哲停辦的理由，但這個活動除了利於牛肉麵業，還對台灣整體觀光有非常高的價值，不該停辦。

外界質疑行政院進行「打牛救豬」策略，並以打萊牛來拖任內開放30月齡以下美牛進口的馬英九下水。馬英九對此回應，他不清楚蘇貞昌的用意是什麼。

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