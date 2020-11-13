抽搐豬影片獲「動物展望」同意使用！國民黨：內容全依據醫學報告

▲國民黨宣稱豬隻食用萊克多巴胺會產生副作用顫抖、情緒躁動等副作用。（資料照／記者翻攝自國民黨臉書）

記者蘇晏男／台北報導

針對媒體13日報導美國動保團體「動物展望」（Animal Outlook）曾事前清楚告知國民黨，無證據顯示影片中的豬隻遭餵食萊克多巴胺，國民黨中午發表4點聲明，強調該影片獲得「動物展望」同意使用，且影片內容提及豬隻餵食萊克多巴胺可能產生的副作用，皆是依據相關醫學研究報告，並與事實查核中心的資料相符。

中國國民黨的聲明如下：

一、 國民黨與美國動保團體「動物展望」Animal Outlook洽談影片授權事宜，並獲得Animal Outlook的同意使用。



二、 有關影片內容中，Quality Pork Processors屠宰場(QPP)的豬隻是否餵食瘦肉精部分，國民黨自行詳查國際媒體《路透社》於2014年報導 ，以及美國媒體DTN-Progressive Farmer於2015年報導，QPP因使用含萊克多巴胺，被列入無法輸出至中國大陸廠商名單。

三、國民黨事前亦向國內已使用該影片的「台灣動物社會研究會」查證，該研究會證實QPP是使用萊劑的高速屠宰場。



四、 影片內容提及豬隻餵食萊克多巴胺可能產生之副作用，皆是依據相關醫學研究報告，並與事實查核中心的資料相符。