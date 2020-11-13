政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我就不在這段時間湊熱鬧了

▲皇家傳承牛肉麵被誤指使用萊牛，政壇人物紛紛到店力挺，侯友宜說他不去湊熱鬧。（圖／新北市工務局提供）

記者羅婉庭／新北報導

行政院發言人丁怡銘失言引發牛肉麵風波後，政治人物為了表達力挺紛紛前往皇家傳承用餐。對此，新北市長侯友宜13日受訪表示，老闆現在忙得不開交，生意有夠好，「那我就不在這段時間過去湊熱鬧」。

侯友宜說，新北牛肉麵蓋天下，從上個禮拜就不斷地去宣導新北的牛肉麵真得很好吃，在冠軍組有皇家傳承、亞軍下河幫，甚至還有拿到很好成績的胡董牛麵所、牛肉麵大王，所以新北市的牛肉麵真的美食太多、太好吃了，上個禮拜就開始宣傳，謝謝很多人投注關注的眼光。

侯友宜說，昨天的事情讓大家更關注，因為討論是不是萊克多巴胺的牛肉。「放心，新北市的市長會做好嚴格的把關，不讓萊克多巴胺在我們的餐廳被誤食到！」，一定會全力以赴，不過真的謝謝大家，透過這樣報導，讓新北市的牛肉麵生意最近好得不得了。

為了表示力挺，陸續有政治人物到場支持，包括前新北市長朱立倫昨晚第一時間就前往。侯友宜說，老闆現在忙得不開交，生意有夠好，「那我就不在這段時間過去湊熱鬧，我說等一段時間，那我會去捧捧場」，他呼籲市民，不要只有昨天去捧場，記得最少每個月也要來吃一次，新北市牛肉麵真的很好吃，要常常來吃。

侯友宜表示，新北市最重要的是反對瘦肉精，堅持零檢出，不但要從源頭把關，以及食品加工廠要標示清楚、全力查察以外，在最末端的業者，也要共同攜手合作，吃得美味也要吃得健康，所以新北市長最重要的責任，是要讓瘦肉精不要再出現，讓大家都願意到新北市來吃國產豬，或者吃沒有萊克多巴胺的豬，讓新北市的美食能夠健康。