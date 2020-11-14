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希拉蕊重返政壇！　拜登擬延攬出任駐聯合國大使

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▲▼拜登8月15日在希拉蕊從空軍二號下機後歡迎她，前往參加他在賓州的造勢活動。（圖／路透）

▲拜登8月15日在希拉蕊從空軍二號下機後歡迎她，前往參加賓州造勢活動。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

拜登暫時以290張選舉人票拿下總統大選後，已經著手考慮未來政府的人馬。根據《華盛頓郵報》報導，拜登正延攬希拉蕊，成為下任聯合國大使的人選，也是希拉蕊敗選後重返政壇的第一步。此外，也有傳言表示，前總統歐巴馬也是駐英國大使職位的潛在人選。

《華盛頓郵報》報導指出，拜登試圖在4年間新建立美國在世界上的威望，改變各國領導人對美國在外交關係中的看法，「我要讓他們知道，美國回來了！我們將重返這場比賽。」

希拉蕊身為資深民主黨員，於2009年至2013年在歐巴馬任內擔任國務卿，卻在2016年與川普共同角逐總統大位時，被爆出電郵門而意外輸給川普。

▲▼拜登,歐巴馬,希拉蕊。（圖／路透）

▲拜登、歐巴馬與希拉蕊同台造勢。（圖／路透）

外傳拜登正延攬希拉蕊成為下任聯合國大使的人選。然而，許多網友並不贊同這項可能的人事命令，再次提起希拉蕊在2016年爆出的「電郵門」，「聯合國大使需要通過安全查核，綜觀過去希拉蕊的歷史，我不認為她會是個好選擇」、「我不理解希拉蕊怎麼還能自由走動，而不是被關在她應該待的監獄」。

至於國務卿的關鍵位置，現仍有許多猜測，但最可能會落在布林肯（Antony John Blinken）身上。他是前副國務卿，同時也是拜登多年的外交顧問，只不過，他以前對中國政府的親密言論如今也被翻出來質疑，且談及台灣議題時曾直言，未來應由過去川普的政策中「恢復平衡」。

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